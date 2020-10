Un nuevo fiasco de Pedro Sánchez en la crisis del COVID-19: La homologación ‘exprés’ de médicos extracomunitarios naufraga sin rumbo

Uno de los ‘buque insignia’ de la gestión sanitaria de Pedro Sánchez parece naufragar sin rumbo fijo.

El Gobierno del PSOE-Podemos anunció que impulsaría la homologación ‘exprés’ de los títulos sanitarios extracomunitarios para contar con más profesionales que luchen contra la pandemia del COVID-19.

Una decisión que está generando más polémica dentro y fuera de España que una solución sanitaria visible.

El Ministerio de Universidades adelanta a Periodista Digital que, durante el estado de alarma, se homologaron 1.011 títulos sanitarios extracomunitarios. Un número que lidera Medicina con 792 homologaciones, seguido de Enfermería (121) y Fisioterapia (65).

A lo largo de 2020, el ministerio en manos del socialista Manuel Castells homologó 2.766 títulos sanitarios. Del total, 2.291 equivalen a profesionales de Medicina, a los que suman 189 de Enfermería y 88 de Fisioterapia.

Desde el Ministerio precisan a Periodista Digital que “se tramitan muchas más, pero no todas son favorables, no está completa la documentación, tiene que ser evaluada por ANECA y todavía no dan lugar a una homologación cerrada».

Asimismo, agregan que “estas homologaciones concedidas durante el estado de Alarma fueron tramitaciones de expedientes del ámbito sanitario que ya estaban iniciados o expedientes nuevos que nos llegaron a través del protocolo activado con el Ministerio de Sanidad y con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y que se priorizaron debido a la necesidad de personal sanitario durante el Estado de Alarma”.

¿Mucho ruido y pocas nueces?

A pesar de que el Ministerio de Universidades presume de sus homologaciones hasta en las redes sociales, solo un tercio de los médicos extracomunitarios se colegia y, por ende, cumple con los requisitos para poder trabajar dentro del Sistema Nacional de Salud.

Así lo desvelan los datos de la Organización Médica Colegial (OMC). “Durante el periodo comprendido por el Estado de Alarma, se realizaron 756 homologaciones de títulos médicos extracomunitarios [cifra ligeramente inferior a la dada por el Ministerio de Castells] frente a 232 colegiaciones, lo que supone que tan solo un tercio de estos profesionales se queda a trabajar en nuestro país”, afirman.

Esta situación lleva a que, por ejemplo, “de los 58 médicos argentinos homologados, solo se han colegiado tres”, según denuncia la OMC

Ante los datos de colegiación registrados, José María Rodríguez Vicente, secretario general de la OMC, matiza que esto “demuestran que esta vía no es la más oportuna para paliar las dificultades actuales de contratación del Sistema Nacional de Salud (SNS)”.

Es decir, que el ‘buque insignia’ de Pedro Sánchez está haciendo aguas.

Retrasos ocultos

Además de tener poco impacto en el Sistema Nacional de Salud, las homologaciones de los profesionales sanitarios extracomunitarios tampoco son tan ‘exprés’ como deben.

Periodista Digital ha logrado conversar con un grupo considerable de médicos extranjeros que, al solicitar información sobre el estatus de su homologación, han sido informados de que existe un retraso que oscila entre los 18 y 24 meses.

“Me indicaron que, durante el estado de alarma, el Ministerio estuvo cerrado. Que todos los procesos están retrasados por hasta dos años. Es desesperante oír esto al teléfono y, al mismo tiempo, ver cómo medios especializados le bailan el agua al Ministerio”, afirma Álvaro.

Una versión que ha sido verificada por este diario con tan solo llamar al 060.

Sin embargo, desde Universidades solo reconocen que “el COVID-19 ha afectado principalmente a los expedientes que no son del ámbito sanitario por la priorización de estos últimos”.

El polémico RD 29/2020

El Gobierno de Pedro Sánchez impulsó las homologaciones ‘exprés’, entre otras medidas, en el Real Decreto 29/2020. Un documento que, en lugar de suponer un respiro para los profesionales sanitarios españoles, está suponiendo un verdadero quebradero de cabeza.

Por ejemplo, el Foro de Médicos de Atención Primaria rechazó en su totalidad el Real Decreto 29/2020 sobre «teletrabajo, homologación de títulos extracomunitarios y contratación de médicos sin especialidad para la realización de tareas propias de médicos especialistas en Atención Primaria», por lo que han exigido su anulación.

Es importante recordar que el Foro de Médicos de la Atención Primaria está conformado por la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap); el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM); la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM); la Organización Médico Colegial de España (OMC); la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen); la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC); la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG); y la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (Sepeap).

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) convocó a manifestaciones en contra de la naufragante iniciativa del Gobierno del PSOE-Podemos.

Al ver el nuevo desatino del Gobierno en la gestión del COVID-19, desde la OMC se planteó otro camino: “ofertar contratos a los graduados que no han obtenido plaza en el examen de Médico Interno Residente (MIR), y a los 7.100 médicos y médicas recién graduados en las Facultades españolas, y que podrían desempeñar numerosas funciones con total profesionalidad dentro de los sistemas sanitarios, valorándose estos méritos para las próximas convocatorias”.

La homologación ‘exprés’ de títulos sanitarios se suma a las nefastas gestiones de Pedro Sánchez en la crisis del COVID-19. Una cadena de equivocaciones y decisiones tardías que hacen que España siga siendo uno de los países de la UE más fuertemente golpeados por la pandemia.