Las redes amargan a Alberto Garzón su medida estrella de meter un subidón a la bebidas azucaradas

Es único a la hora de proponer medidas que acaban generando una auténtica polvareda.

Alberto Garzón, ministro de Consumo, es de los especialistas en esa máxima de ‘donde pone el ojo, pone la bala’.

Ya montó auténticos tacos durante la fase de desescalada y la entrada en la nueva normalidad con las compañías aéreas, diciendo que el turismo no tiraba de la economía española o prohibiendo que las tiendas y grandes almacenes anunciasen rebajas.

Ahora, como si no hubiera más preocupaciones, el departamento de Garzón se ha puesto como meta meterle un subidón del IVA a los productos azucarados, especialmente refrescos y otra serie de productos.

El plan del Ejecutivo socialcomunista consiste en incrementar el IVA de las»bebidas con azúcares o edulcorantes añadidos del 10% al 21% con el objetivo de fomentar hábitos más saludables entre la población.

De hecho, el Ministerio de Consumo ya anunció durante este verano de 2020 la puesta en marcha de este tributo justificando que el objetivo era el de acabar con la obesidad infantil.

El ministro alardeó de la medida en redes sociales y machacaba sobre esa idea, la de evitar que las nuevas generaciones acabaran presas de los kilos de más:

El consumo no saludable es también una cuestión de pobreza: p.e. los menores pobres tienen más probabilidades de ser obesos. Por eso hoy me he reunido con el Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil, con quienes coordinamos acciones para combatir esta situación. pic.twitter.com/u88FxfIQJt

— Alberto Garzón🔻 (@agarzon) October 19, 2020