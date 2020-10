Pedro Sánchez aguarda a los telediarios para perpetrar otro ‘Aló presidente’ a cuenta del nuevo estado de alarma

Una vea más vuelve a torear a los periodistas y a los españoles.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aguardado más allás de las dos de la tarde de este 25 de octubre de 2020 para comparecer y explicar las medidas adoptadas para el nuevo estado de alarma.

Sin duda, un ‘Aló presidente‘ en toda regla para que tanto televisiones privadas como las públicas tuvieran que adaptar la escaleta a su caprichosa presencia.

Por supuesto, para no faltar a la tradición, el mandatario de La Moncloa comenzó con sus mensajes cargados de la más profunda vacuidad y de desmemoria.

Porque no puede entenderse de otra manera que Sánchez diga que jamás se ha escondido a los españoles la gravedad de un coronavirus que en España se ha cobrado la vida de más de 50.000 personas:

Mi obligación es ser fiel a la realidad y no ocultar la gravedad del virus. El Ejecutivo no va a ocultar nunca a los españoles la situación de la pandemia. La realidad es que Europa y España están plenamente inmersos en la segunda ola.

Ahora se arrima a los expertos para forzar el nuevo estado de alarma:

E insistió en la necesidad imperiosa de recurrir al estado de alarma:

Por supuesto, ante el temor de llevarse algún revolcón desde el momento en que le tengan que aprobar en el Congreso las sucesivas prórrogas, Pedro Sánchez puso el balón en el tejado de la oposición:

«MORAL DE VICTORIA»

Tampoco se olvidó de la ya famosa «moral de victoria» e insistió en el hecho de que:

Aunque anuncia que este estado de alarma no incluye un confinamiento general, desliza la posibilidad de que este pudiera aplicarse. Por lo pronto, aunque por regla general no se prohíben los desplazamientos, Sánchez reclama que estos se reduzcan casi a cero:

He mencionado que la duración del estado de alarma será de seis meses, si se aprueba. Este plazo no es inamovible. Los expertos estiman que es el tiempo que necesitamos para superar la etapa más dañina de la pandemia. El coste de vidas tiene que ser el menor posible. Creemos que podemos lograrlo sin paralizar la vida del país como en la primera ola. No hay confinamiento general, pero cuanto más nos quedemos en casa, más protegidos estaremos. Sabemos lo que hay que hacer. Quedémonos en casa todo lo que sea posible.