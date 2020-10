Simón hace el papelón del siglo tras la ‘fiestaJota’ insinuando el cierre de cines y teatros

No hay por donde coger a Fernando Simón.

El director del Centro Coordinador de Alertas y Emergencias Sanitarias, dependiente del Ministerio de Sanidad, volvió a perpetrar en la tarde noche del 29 de octubre de 2020 otra de esas intervenciones que, de no ser por la que está cayendo en España, llamaría a la hilaridad.

Al experto epidemiólogo, a la cara y a la voz que tiene que gestionar la pandemia del coronavirus, no se le ocurrió mejor idea que reclamar el cierre de cines y de teatros por la situación de riesgo que supone a posteriori ver a gente deambulando por las calles.

El problema para Simón es que el mensaje lo suelta en la misma semana en la que se produjo la fiesta de Pedrojota en el Casino de Madrid y olvidando que esa noche del 26 de octubre de 2020 acudió a la gala de El Español el propio ministro de Sanidad, Salvador Illa.

El director del CCAES, preguntado en rueda de prensa por esa posibilidad de que cines y teatros tuviesen que echar el cierre por la segunda oleada de la pandemia, se mostró inicialmente reacio, pero poco a poco se fue calentando y no descartó tal opción.

Comenzó asegurando que no se podía poner el foco sobre ese sector del ocio y de la cultura porque entiende que sus responsables han aplicado las máximas medidas de seguridad para evitar en la medida de lo posible los contagios:

No podemos estigmatizar o culpabilizar a un sector que está haciendo las cosas muy bien y donde no se ha detectado prácticamente ningún riesgo específico de transmisión

Añadía que no había que hacer un seguidismo de lo que pasaba en otros países, que entendía que la transmisión no iba a aumentar porque las salas de cines y teatros permanecieran abiertas:

Esto no quiere decir que algún momento no tenga que hacerse, pero ahora tal y como vamos en España quizás no vaya a mejorar la transmisión sustancialmente, y lo que hay es que aplicar las medidas que se están aplicando, bien. No hay que aplicar siempre medidas de forma reactiva a lo que hagan y digan otros países.