Sánchez presume de la medalla que Policía y Guardia Civil dan a Rubalcaba y la reacción es esta: «¡Hipócrita!»

Su fuerte no es, precisamente, la delicadeza ni el tacto.

Pero es que a Pedro Sánchez le pierde querer ser protagonista y cumple con esa máxima de ser el niño en el bautizo, el novio en la boda y el finado en el entierro.

Por eso, ahora que está más tapadito después de quitarse de encima la gestión de la segunda oleada de la pandemia por el coronavirus, el presidente del Gobierno ha optado por refugiarse en Twitter para darse bombo y platillo de un homenaje póstumo a un socialista con el que, precisamente, no acabó bien que digamos.

Tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil han concedido a título póstumo a Alfredo Pérez Rubalcaba, líder del PSOE y exministro del Interior, una de sus máximas condecoraciones, un acto del que Sánchez ha pretendido sacar rédito haciendo unos elogios que nadie cree, máxime cuando el propio finado, en 2016, reconoció que el hoy presidente del Gobierno dejó de hablarle cuando le desaconsejó, ya no pactar con podemitas e independentistas, sino la simple intención de compartir mesa con ellos.

Por eso, rápidamente las redes se han lanzado a criticar la hipocresía de un Pedro Sánchez que ahora pretende ensalzar a un Rubalcaba al que denostó y arrinconó en vida:

Ojalá tuvieses la mitad de sentido de estado que tenia Rubalcaba. Aunque no me gustase, eso hay que reconocérselo.

No voy a entrar si es merecida o no. Lo que me chirría es cómo habla @sanchezcastejon de él, cuando no lo podía ni ver y más de una vez lo apuñaló por la espalda. Falso, que eres muy falso @sanchezcastejon .

— Juan Antonio (@Juanfisio78) November 4, 2020