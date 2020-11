La nueva gitanada de Carmen Calvo es supina: en pleno acoso al español sale a defender la lengua Romaní

Lo suyo, desde luego, no es cultivar el don de la oportunidad.

En plena persecución al español por parte de ERC, con el apoyo inestimable del PSOE, llega la vicepresidenta primera del Gobierno de España, Carmen Calvo, a soltar el chiste del día y del año.

La que fuera ministra de Cultura, la misma que hace años dijese aquella perla de que «un concierto de rock hace más por el español que el Instituto de Cervantes«, ha salido este 6 de noviembre de 2020 a la red social Twitter a romper una lanza por la lengua Romaní.

Sí, no se trata de una broma propia del 28 de diciembre, el Día de los Inocentes. Calvo, con ese ‘rictus de seriedad’ que le caracteriza, ha soltado su trino y se ha quedado tan ancha.

Eso sí, la vicepresidenta primera del Gobierno de Pedro Sánchez ha tenido que tragarse un buen meneo en la misma red social porque, punto primero, nadie entiende esta salida de pata de banco cuando se está atacando en la propia España a la lengua que vehicula a todos sus habitantes y, segundo punto, muchos han afeado a Calvo que no haya redactado el tuit íntrgro en Romaní. Ya que se las quiere dar tan de culta, tenía que haber rematado la jugada:

Cómo la catalana, la vasca, la gallega, andaluza, valenciana, etc, etc; pero para eso no hay que vilipendiar y eliminar el idioma español, segundo más hablado en el mundo.

— Miguel Pascual López (@MiguelPascualLp) November 5, 2020