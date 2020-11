¡De locos! Fernando Simón tarifa contra los PCR en los aeropuertos aprobados por su mismo Gobierno

Quieren volver loca a la ciudadanía y a fe que van camino de lograr su propósito.

El Gobierno de España, después de meses reclamándolo comunidades autónomas como las de Madrid, Baleares o Canarias, decidió el pasado 11 de noviembre de 2020 imponer la obligatoriedad de una prueba PCR negativa 72 horas antes de la llegada a todos los viajeros procedentes de países de riesgo por coronavirus, una medida que entrará en vigor el próximo 23 de noviembre de 2020.

Pues bien, el 12 de noviembre de 2020, es decir 24 horas después del visto bueno del Ministerio de Sanidad de Salvador Illa a implementar este control en puertos y aeropuertos, llega el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias a poner en duda este sistema alegando que, aunque no está en contra, no cree que sea necesario porque se van a detectar pocos casos y el esfuerzo para implementarlo es ímprobo.

Fernando Simón se expresaba así ante los periodistas cuando estos recabaron su opinión sobre esos PCR en las zonas de llegadas de los aeropuertos:

Me habrán oído decir más de una vez que tengo postura un tanto crítica porque el impacto en la transmisión es mínima y el esfuerzo no compensa, pero no estoy en contra porque puede controlar alguna transmisión. España está consiguiendo controlar la evolución de la epidemia con las medidas ahora en marcha, pero, si esta exigencia tiene mayor impacto del esperado, bienvenida sea.

El problema para Simón es que sus predicciones son tan endebles como el papel de fumar y rápidamente han sido tomadas a chacota en las redes sociales, sobre todo porque se recuerda su desdén al inicio de la pandemia cuando aseveró que en España esto sería cuestión de un par de contagios, algo aislado sin mayor incidencia.

No está a favor, pero sin estar en contra. Como todo: si se hace esto o lo otro pues bien, y si no se hace pues también bien, que no es cosa de andar pensando, que he quedado con unos amigos.

— Alf Honso (@AlfHonso) November 13, 2020