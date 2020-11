El Ejército contra la ministra Robles por ocultar sus retribuciones: «Elude su obligación legal»

El Ejército se ‘alza’ contra la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Las asociaciones de las fuerzas armadas realizaron un comunicado donde denuncian que la socialista está “eludiendo su obligación legal”.

En concreto, la acusan de no informar a las asociaciones del Ejército sobre las propuestas retributivas del Departamento para los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

“La ministra Robles, no sólo elude los deberes del ministerio con las asociaciones profesionales, sino que desprecia el diálogo con las mismas en un momento tan importante como el actual de debate de enmiendas de los presupuestos”, afirman desde el Ejército.

En el comunicado, difundido por la Asociación de Tropa Y Marinería Española (ATME) y la Asociación Profesional de Suboficiales de las Fuerzas Armadas (Asfaspro), se denuncia la situación de desventaja con otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

“Los hombres y mujeres militares contemplan de forma atónita como guardias civiles y policías nacionales reciben en sus nóminas el tercer tramo de su ‘equiparación salarial’ con otras policías (el proceso ha supuesto un aumento de 600€ mensuales para un guardia civil, por ejemplo) , mientras que en las Fuerzas Armadas no se tiene ni conocimiento de lo propuesto por el ministerio para estos presupuestos en materia retributiva”, precisan.

Es importante recordar que las asociaciones profesionales pidieron en julio un pleno para tratar la situación salarial de cara a los presupuestos y desde entonces no ha habido respuesta desde el ministerio de Margarita Robles.

“A pesar de la obligación que existe por parte de este de convocarlo, al haber sido solicitado por la mayoría de las asociaciones”, destacan.

Asimismo, precisan que a este incumplimiento cabe añadir que hace más de un año “la ministra se comprometió a trasladar a las asociaciones un estudio sobre retribuciones (la propia ministra había afeado a la anterior por no haber realizado dicho estudio), del que no se tiene conocimiento alguno de la misma forma que no se conoce lo planteado por el ministerio al Ministerio de Hacienda”.