Alberto Garzón tiene la caradura de recurrir a la Constitución para defender el cupo vasco y el zasca es soberano

No hay por donde coger al personaje en cuestión.

Alberto Garzón, ministro de Consumo, se suma a la persecución de las ventajas fiscales que ofrece el Ejecutivo madrileño de Isabel Díaz Ayuso, pero además lo hace con un argumento tremebundo.

En una entrevista al diario Expansión no solo carga contra las rebajas fiscales de la Comunidad de Madrid, sino que encima defiende a capa y espada los privilegios del cupo vasco:

Dice el titular de la cartera de Consumo que:

Somos un país plurinacional, aunque esto sea algo que la derecha no acepta y que está en la base de casi todos los enfrentamientos políticos actuales, que se hacen más en clave ideológica, sobre prejuicios previos, que sobre la constatación de la realidad. La Constitución es descentralizada, reconoce la plurinacionalidad de facto y por eso reconoce fórmulas como el cupo vasco.

Asegura en cambio que las reducciones fiscales del Madrid de Isabel Díaz Ayuso son una anomalía:

E insta a que ese supuesto problema sea corregido porque, a su criterio, solo se trata de una herramienta que viene a favorecer nada más que a los más ricos:

Es una anomalía que debe corregirse. Es una herramienta sólo al servicio de los millonarios, una competencia entre millonarios a ver quién paga menos impuestos y quienes pierden son quienes, como la mayor parte de la población, no podríamos haber desarrollado nuestra vida sin el apoyo de los servicios públicos.

Evidentemente, como no podía ser de otra manera, el meneo que se ha llevado Alberto Garzón ha sido de marca mayor, sobre todo porque arrimarse ahora a la Constitución para defender los principios de igualdad a la vez que se ha intentado romper en dos la Carta Magna por otras razones tiene bemoles:

