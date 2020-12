Sánchez no tiene abuela: comparece para darse bola y genera risotadas cuando presume de humildad

El Congreso abrió sus puertas por fin este 16 de diciembre de 2020 después de algunas semanas de asueto, y es que no conviene perderle la pista a este Gobierno en plena segunda ola del coronavirus en España y con la Navidad a las puertas.

El único problema es que en esta ocasión aprovechó la coyuntura de una comparecencia en teoría para informar del Consejo Europeo Extraordinario celebrado en octubre y de los ordinarios celebrados en octubre y diciembre… Pero eso fue lo de menos; lo de más fue darse bola, sacar pecho, repetir varias veces lo orgulloso que se siente y más marketing político para orgullo de Iván Redondo:

«Todos los gobiernos, ya sean europeos o autonómicos, debemos ser humildes ¡humildes! Sí…» decía Sánchez, que tuvo que interrumpir su diatriba… Los comentarios y risotadas estallaron en la Cámara hasta que la presidenta tuvo que pedir silencio.

El Presidente orgulloso aseguró, eso sí, que se puede por muy serio si es necesario para que nos portemos bien en Navidad los ciudadanos… Ojo, no los políticos con sus medidas y su control, sino los ciudadanos… Le encantará a Ana Rosa Quintana…

Además, la amenaza se queda en eso, porque de nuevo el marrón se lo pasa a las comunidades. Él solo hará el papel de bueno:

Solo de nosotros depende no abrir la puerta a la tercera ola en Navidad. Si hay que endurecer el plan de Navidad no les quepa duda de que el Gobierno de España propondrá a los gobiernos autonómicos endurecerlo, porque no podemos relajarnos y bajar la guardia; en estos últimos días estamos viendo un incremento del número de contagios y hemos luchado mucho todo el año, unidos, y estamos ante el último esfuerzo que es el que pedimos al conjunto de la sociedad a la puerta de las vacunas. Saldremos adelante pero depende de nosotros que no haya una tercera ola en el país.