¿Por qué Sánchez no se puso en cuarentena cuando la saltimbanqui de su mujer contrajo el coronavirus el 8-M?

Le toca estar en cuarentena ante el temor de un posible contagio.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, estuvo en contacto al inicio de esta semana, el 14 de diciembre de 2020, con el presidente de Francia, Emmanuel Macron en el 60 aniversario de la OECD.

El mandatario galo confirmó el 17 de diciembre de 2020 que había dado positivo por Covid-19 y eso ha llevado al inquilino de La Moncloa a vaciar de contenido toda su agenda y a quedarse recluido en la residencia presidencial.

El lunes participé junto al presidente francés en la conmemoración del 60 aniversario de la @OECD . Hoy he conocido su positivo y, siguiendo los protocolos, suspendo toda mi actividad y estaré en cuarentena hasta el 24 de diciembre.

Sin embargo, llama la atención que Pedro Sánchez, que ahora tira de protocolo y trata de proteger a los demás miembros del Consejo de Ministros, no hubiese aplicado la misma medida en marzo de 2020, cuando su propia mujer se contagió por coronavirus después de participar activamente en las marchas feministas del 8-M.

Eso sí, el Palacio de La Moncloa llegó a hurtar esa información a los medios. Porque el 12 de marzo de 2020 dio bombo y platillo al positivo de la ministra de Igualdad, Irene Montero, así como a la cuarentena obligada (que luego se la saltó como un campeón y sin mascarilla) el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias.

Sin embargo, de Begoña Gómez hubo un manto de silencio tremendo hasta que se tiró del hilo. Y es que, al igual que Carmen Calvo, Carolina Darias o Irene Montero se contagiaron en las movilizaciones feministas, era muy raro que a la mujer del presidente del Gobierno no le hubiese sucedido lo mismo.

En Twitter tampoco anduvieron a la zaga y cuestionaron a Sánchez por ese doble rasero, especialmente porque lo de ponerse en cuarentena ya estaba perfectamente implantado y todos fueron testigos del despliegue mediático que suscitó el caso de los alemanes en La Gomera o los españoles que llegaron desde Wuham, origen de la pandemia del Covid-19 y que tuvieron que permanecer aislados en una planta adecuada a tal fin en el madrileño hospital del Gómez Ulla:

Señor Sánchez, ahora va a cumplir cuarentena por estar con Macron y no la cumplió cuando su señora esposa también fue positivo tras el 8M. Me asaltan las dudas…, se ha arrimado usted más a Macron que a su esposa??. No es por preguntar pero…, ahí lo dejo.

— Alexis (@alexisramos1974) December 18, 2020