Lucía Etxebarria se enfurece con Irene Montero por alentar desde el Gobierno escraches contra ella

No va a pasarle ni media.

La escritora Lucía Etxebarria se ha hartado hasta la saciedad de Irene Montero y de su impostada política de igualdad después de que no tuviera el menor reparo en aplaudir un ataque de un colectivo LGTBI en Madrid, COGAM, contra la escritora.

La película de los hechos comienza cuando el 18 de diciembre de 2020 la ministra de Igualdad aplaudió a rabiar el premio ‘Ladrillo’ que la asociación otorgaba a la literata por sus declaraciones en contra de la ley de transexuales que está pergeñando Unidas Podemos a través del departamento que tiene a su cargo Irene Montero.

Etxebarria asegura que ella nunca atacó a la COGAM y dice que lo único que hizo fue exponer unos hechos irrefutables:

Una organización que recibe 300.000 euros al año me acusó de insultar a las transexuales, cuando no lo he hecho nunca, y me llamaron plagiadora e incitó un acoso contra mí diciendo que me daban el premio Ladrillo. La ministra de Igualdad aplaudía, y la concejala del PSOE no aplaudió pero no se levantó. ¿Qué he hecho yo para esto? Discutir una ley que no es una ley para mujeres transexuales, sino que su objeto jurídico es para cualquiera. Una ley que no ha pasado por el Reino Unido tras ver las consecuencias en Canadá, una ley que alienta a hormonar a menores y darle un tratamiento experimental