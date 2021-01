Esta es la foto de Salvador Illa sin mascarilla en la estación de Sants (Barcelona)

Toman el pelo al personal de la manera más cutre y burda que se pueda imaginar.

El aún ministro de Sanidad, Salvador Illa, fue pillado sin mascarilla en la tarde del 2 de enero de 2021 en plena estación de Sants, en Barcelona, cuando se disponía a tomar el AVE con destino a la capital de España.

La imagen del titular de la cartera sanitaria en la que estaba incumpliendo flagrantemente con sus propias normas se viralizó a la velocidad de la luz.

¿Se habrá interpuesto así mismo el ministro una sanción administrativa de, al menos, 600 euros por no llevar la consabida mascarilla? La respuesta, ya pueden ustedes imaginársela.

Obviamente, la imagen comenzó a viralizarse y las reacciones de los tuiteros no se hicieron esperar:

El pasado febrero, el ‘profeta’ Salvador Illa decía «no es necesario usar mascarilla en la calle». Hoy para viajar en el AVE, en plena tercera ola, el ministro da ejemplo: se pasa las normas y la salud pública por el forro y no la lleva. La impunidad de la casta socialcomunista. pic.twitter.com/D55pmcWMxr

Salvador Illa, en estación de tren sin la mascarilla que tanto pregona poner. No saldrá en los medios porque no es del PP o de VOX.

Hace unas horas he dicho que he visto como a Salvador Illa y a su séquito no les han hecho pasar el control en la estación de Sants de Barcelona.

Pero esto es más grave, ¿Ahora resulta que si eres un ministro socialista tampoco tienes que llevar mascarilla? pic.twitter.com/PbBNjj1W5K

— Mazzinguerzetta (@Mazzinguerzett1) January 2, 2021