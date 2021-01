El teniente general, que alertó a Felipe VI del peligro democrático del PSOE-Podemos, le planta cara a Robles

El descontento en las Fuerzas Armadas contra el Gobierno del PSOE-Podemos crece cada día más.

El teniente general Emilio Pérez Alamán fue quien lideró la carta para el Rey Felipe VI, en la que 750 militares retirados le advertían del “grave riesgo para la unidad de España y el orden constitucional” que suponer el Gobierno PSOE-Podemos.

Un escrito que enviaron al ver el rumbo poco democrático de las decisiones tomadas, así como de los pactos con proetarras e independentistas y el ataque al Poder Judicial y, por ende, a la separación de poderes.

Es importante recordar que dicha carta generó un gran nerviosismo en la izquierda radical, que comenzó a exigir a la ministra de Defensa, Margarita Robles, más controles dentro de las Fuerzas Armadas.

Irónicamente, es a la propia Robles a quien va dirigida la nueva carta del teniente general Emilio Pérez Alamán, quien consideró fundamental precisar algunos puntos del discurso de la ministra socialista durante la Pascua Militar del 6 de enero.

Contrario a la censura que busca imponer el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, Pérez Alamán exige en su carta abierta a Robles que se respete la libertad de expresión de los militares retirados.

Además, desmonta el ‘bulo’ progre de que las opiniones expresadas en la carta al monarca solo representen a una minoría y advierte que “no hallará nada inconstitucional” en sus palabras. Por eso pide a la ministra que reconsidere su opinión y deje de arremeter contra los firmantes: “sería mejor dar un buen giro al timón y cambiar de rumbo”.

Las duras palabras contra Robles llegan después de que la ministra de Sánchez tildase a los firmantes de la carta al Rey Felipe VI de ser una “insignificante minoría que sólo se representa a sí misma, que busca una publicidad y un protagonismo que ni merece ni tiene, y que cuestiona irresponsablemente las bases de la convivencia en España”.

Sin embargo, Pérez Alamán aprovechó las palabras que el 6 de enero dijo el Rey para darle un ‘zasca’ no solo a Robles, sino a todo el Gobierno PSOE-Podemos.

Es importante recordar que el monarca recordó los deberes impone la Constitución a todos, algo que el teniente general recomendó escuchar a los socialistas y comunistas.

“Es mi impresión que esas posturas las oirá VE con frecuencia a compañeros de mesa en el Consejo de Ministros, órgano que si no me equivoco es colegiado. Creo sinceramente que en esa mesa pocos pueden salvar los muebles y entre esos pocos la considero a VE. No mire con los ojos de su Vicepresidente segundo [Pablo Iglesias] a los militares, ni en activo ni retirados”.