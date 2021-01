Rosa Díez vacuna a Pedro Sánchez por mentir con el número de puntos para recibir las dosis contra el Covid-19

A su ‘persona’ le basta con recurrir a la televisión, soltar el ‘speech’ de una hora, dejar los mensajes propagandísticos y si después las cosas no son como él dijo, que culpen al maestro Armero.

Pedro Sánchez, quien no tuvo empacho en darse pote con el tema de la vacuna con el coronavirus y presumir de que España tendría más de 13.000 puntos en los que se podría recibir la dosis, ahora ahueca el ala ante la cruda realidad.

Porque, como bien reza la cita bíblica, no es lo mismo prometer que dar trigo.

Y el presidente prometió prácticamente puntos de vacunación a pocos metros de los domicilios de los españoles. Pero la realidad es tozuda y ha echado por tierra las proclamas presidenciales.

Para empezar, la vacuna se está administrando en las residencias de mayores que, en España, superan las 5.000 y no se trata precisamente de los puntos anunciados por Sánchez, que prácticamente vienen a coincidir con los centro de atención primaria de todo el territorio nacional.

Rosa Díez, la que fuera fundadora de Unión Progreso y Democracia, pone de vuelta y media al presidente del Gobierno socialcomunista por mentir cada vez que articula una sola palabra.

La expolítica magenta lamenta que en España no exista una enmienda similar a la 25 de los Estados Unidos para proceder a la destitución inmediata de Pedro Sánchez por sus «mentiras patológicas»:

Este tío no miente más por falta de tiempo: si habla, miente. Lástima q en nuestra Constitución no tengamos una “enmienda 25” para poder inhabilitarlo y destituirlo, porque lo suyo es patológico. Y muy peligroso. pic.twitter.com/U3yo9Oti9f

En un artículo escrito en El Liberal, Díez abunda en sus críticas a Pedro Sánchez por sus reiterados bulos e incumplimientos respecto de la vacunación del Covid-19:

Ilusión es lo que sentimos todos los españoles cuando nos anunciaron que a partir del día 27 de diciembre empezarían a administrarse las vacunas en toda España; ilusionismo es la fotografía de los contenedores de vacunas envueltos en la sábana/pegatina del Gobierno de España. Así que vamos a intentar desenmascarar al embaucador, empezando por constatar que aun sin finalizar la primera semana del año nuevo ya hemos comprobado que en lo que del caudillo dependa el año no será bueno.

Critica igualmente los criterios de reparto de las vacunas:

En los albores del nuevo año España se consagra como uno de los pocos países de la UE en el que se desconoce el número de vacunas distribuidas, el número de vacunas suministradas, el número de vacunas en stock. España es el único país de la UE en el que los criterios de adjudicación de vacunas a los distintos niveles territoriales son desconocidos, lo que provoca que algunas administraciones desconfíen de que les lleguen nuevas remesas y no utilizan todas las vacunas para garantizar que tendrán las segundas dosis disponibles cuando transcurran las tres semanas desde que se suministró la primera al paciente.

Tampoco ve con agrado que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, encima actúe en estos días también como candidato del PSC-PSOE a las elecciones catalanas:

Y remacha con la propaganda sanchista, mucha pegatina, pero nula acción ante la tercera ola y el número de fallecidos por Covid que sigue in crescendo:

En la primera semana del año se confirma que los muertos por la Covid19 superan los ochenta mil, a pesar de lo cual el caudillo se muestra muy satisfecho de su gestión en la soflama de fin de año. En la primera semana del año se constata que España es la única potencia europea que no publica el número de vacunados y que al ritmo actual tardaría cinco años en inmunizar a toda su población. Claro que si el caudillo Sánchez oculta el número de muertos para que no sepamos que España encabeza ese ranking macabro, es lógico que oculte el numero de vacunados para que no sepamos que en este ranking vamos a la cola. Aunque somos el único país que envuelve las vacunas en sábanas/pegatina.