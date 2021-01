La hemeroteca que congela a Sánchez: ‘Cuando estás en la oposición VS en el Gobierno’

La hemeroteca está cayendo como un alud encima de Pedro Sánchez y su Gobierno.

A pesar de que el líder del PSOE y su partido atacaron al Gobierno de Mariano Rajoy por una ola de frío y el aumento del precio de la luz en un 10%, ahora los socialistas afirman que “no podemos entender que se usen situaciones como las que estamos viviendo para sacar rédito político”.

Sin embargo, unos vídeos virales están demostrando la hipocresía del PSOE y del propio Pedro Sánchez bajo el título: ‘cuando estás en la oposición VS cuando estás en el Gobierno’.

En uno de los vídeos se puede ver una captura de un tweet de la cuenta del PSOE, donde se recogen las declaraciones de Manuel González Ramos, quien en 2017 criticaba al PP por “hacer oídos sordos ante el temporal de frío y nieve de la semana pasada”.

Justamente al lado de la captura, están las recientes declaraciones de Margarita Robles, ministra de Defensa, quien afirma que: “No puedo entender que se usen situaciones como las que estamos viviendo para sacar rédito político”.

Cuando estás en la oposición VS cuando estás en el Gobierno: “Falta de previsión y oídos sordos del Gobierno ante el temporal de frío y nieve” “No puedo entender que se usen situaciones como las que estamos viviendo para sacar rédito político” pic.twitter.com/vo21pbSof3 — Toni Cantó (@Tonicanto1) January 11, 2021

Otro de los vídeos virales recupera las declaraciones de Pedro Sánchez en 2015, cuando indicó ante los medios de comunicación: “Me gustaría que el presidente del Gobierno [Mariano Rajoy] pisara el barro. Qué coño tiene que pasar en este país para que Rajoy visite la Ribera del Ebro. Qué coño tiene que pasar para que Rajoy salga de la Moncloa y pise el barro”.

Junto a las palabras del presidente del Gobierno hay una noticia de ABC titulada “Sánchez desaparece mientras las fuerzas de emergencia salvan el caos”, haciendo referencia a la ‘hibernación’ del líder del PSOE ante la falta de previción y de capacidad de reacción para hacer frente al impacto del temporal ‘Filomena’.

Otros golpes de la hemeroteca

Los vídeos llegan después de que salieran en las redes sociales los antiguos ‘tweet’ de Alberto Garzón contra el aumento del precio de la luz en un 10% durante el Gobierno del PP, pero avalando como ministro de Consumo que se disparasen en un 27%.

"La luz ha subido un 10%. Ningún gobierno decente debería tolerarlo". Alberto Garzón, 2017. Acaba de subir la luz un 27%. pic.twitter.com/jwKJN9KUZK — Nicolás Bolivariano (@NicoBolivariano) January 8, 2021

En diciembre de 2017, Garzón afirmaba en las redes sociales: «Miles de familias no podrán mantener sus casas a temperaturas adecuadas, lo que repercutirá gravemente en la salud de los que menos tienen. Ningún Gobierno decente debería tolerarlo».

Irónicamente su fuerte crítica llegó cuando el incremento en la factura eléctrica fue de un 10%, un porcentaje mucho menor al 27% de este principio de 2021.

Una de las voces críticas que se sumaron contra Alberto Garzón fue la de Toni Cantó.

El ex de Ciudadanos publicó en las redes sociales: “La factura de la luz ha aumentado un 27% en este arranque de 2021 ‘Nos votaron casi cuatro millones de personas, queremos que esos votos se transformen en dignidad y queremos que baje la factura de la luz’ No era el Ministro de Consumo, era el ciudadano Garzón».

La factura de la luz ha aumentado un 27% en este arranque de 2021 “Nos votaron casi cuatro millones de personas, queremos que esos votos se transformen en dignidad y queremos que baje la factura de la luz” No era el Ministro de Consumo, era el ciudadano Garzón 🤦‍♂️ pic.twitter.com/cfhZVonfaP — Toni Cantó (@Tonicanto1) January 8, 2021

La hemeroteca también ha pasado factura a la organización de consumidores Facua, que ha aplicado un enfoque muy diferente para informar de la subida de la luz este año, frente a 2013.

Para @facua en 2013 la subida de la luz era culpa de Rajoy, en 2021 la factura de la luz sube sola por arte de magia. @sanchezcastejon y @PabloIglesias no enviaron sus barcos a luchar contra los elementos. pic.twitter.com/VVj0AADot8 — Carlos Alvarez (@AlvArrCarlos) January 5, 2021

Las redes también han recordado las publicaciones de Podemos, donde prometían en noviembre de 2019 el bajar el precio de la luz y “poner firmes a las grandes eléctricas”.

Hace un año nos decían que iban a bajar la factura de la luz. Pues ha subido un 27% y el ministro de consumo es de Unidas Podemos.

Sé que me pongo pesadita con el tema, pero es que no hay forma humana de justificarlo https://t.co/3MxxkskkVG — Lucia Etxebarria (@LaEtxebarria) January 8, 2021

“Ahora que el gobierno ha subido un 27% la factura de luz y un 22% la factura del gas, me acuerdo de cuando me contestaba la Ministra de Hacienda, ‘esta pregunta, creo que es la cuarta vez que me la hace… no vamos a subir los impuestos a la clase media y trabajadora’”, publicó Iván Espinosa de los Monteros (VOX) para zarandear al PSOE.