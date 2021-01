Illa convierte su última comparecencia gubernamental en un acto subliminal de campaña electoral

La imagen no ha pasado desapercibida.

La última comparecencia de Salvador Illa en Barcelona, hablando como ministro de Sanidad y no como candidato del PSC-PSOE, el 16 de enero de 2021, tuvo un elemento añadido en la sala de prensa.

Y es que a la presencia del atril, del escudo de España y de las banderas nacional y europea, curiosamente, se agregó la enseña catalana.

Obviamente, a nadie se le pasó por alto que siendo el aún ministro de Sanidad el candidato del PSC-PSOE a las elecciones a la Generalitat de Cataluña se hiciese es abuso y manoseo de la bandera oficial de esa autonomía.

Evidentemente, el titular sanitario no ha tenido la más mínima delicadeza, aunque es verdad que ya ha reconocido no importarle el tema de rentabilizar y sacar ventaja mediática de ese doble papel de ministro y candidato.

El vapuleo en las redes sociales ha sido tremebundo ante el descaro de un Salvador Illa que se presentó en la Delegación del Gobierno en la Ciudad Condal dejando claro que todo va encaminado a hacer campaña electoral:

Ya lo sé, era para no hilar tan fino. Será que Illa no ha hecho ruedas de prensa este 2020, y oh casualidad aparece la bandera catalana en el momento que es candidato. 😀 de risa.

— Eduardo (@Eduardojaumot) January 16, 2021