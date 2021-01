De los Monteros (VOX) destroza el bulo 'revolucionario' de Echenique: "Pero si eras afiliado de Ciudadanos..."

Iván Espinosa de los Monteros ha vuelto a dejar en ridículo a Pablo Echenique.

El portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados intentó volver a atacar a VOX a través de sus redes sociales. Sin embargo, cuando se burló de los votantes del partido de Santiago Abascal pasó una línea que terminó costándole muy caro.

Utilizando un reportaje de ‘El País’, titulado “Por qué voto a VOX”, Echenique insultó a quienes apoyan a la tercera fuerza política de España:

“Porque eres un poco racista y prefieres pensar que la culpa de la precariedad es de los inmigrantes y no de los banqueros. Porque crees que el machismo estructural no existe, el cambio climático tampoco y la Tierra es plana. Porque nunca contrastas una fake news de OKcloacas”.

Su ‘tweet’ obtuvo la respuesta de Espinosa de los Monteros, quien defendió a sus votantes y dejó un ‘recadito’ a Podemos:

“Seguid despreciando a los millones de españoles que piensan diferente, a los que no se someten a vuestro pensamiento único, o a los que habéis decepcionado y ahora buscan una alternativa mejor. De denunciar a la casta, a convertiros en casta. Seguid así, y desapareceréis”.

Al ver que había metido la pata al atacar a millones de españoles, Echenique intentó redirigir su ataque contra los representantes de VOX.

“Te equivocas, Iván. Yo no desprecio a una persona corriente porque sea racista, piense que el machismo estructural no existe y el cambio climático tampoco o se trague todos los bulos de Inda. Pero a los que usan eso para hacer carrera política un poco sí”.

Sin embargo, su bravuconada ‘revolucionaria’ se acabó rápidamente cuando Espinosa de los Monteros le recordó que su falsa convicción ‘progre’:“Pues yo procuro no despreciar a nadie, ni siquiera a los que se pasan de Ciudadanos a Podemos para hacer carrera política”.

El ‘zasca’ del representante de VOX hizo estragos en Echenique, quien tuvo que lanzar un bulo para intentar ocultar su pasado en Ciudadanos.

“Fui a 2 reuniones de C’s cuando eran ‘socialdemócratas’. Dejé de ir. Pasaron años. Voté a Equo. Voté a IU. Llegó PODEMOS y me metí a ayudar. Contado así es menos OKcloacas pero más verdad. El que sí saltó en 1 día de forrarse en el PP a Vox es tu jefe”.

Una vez más, fue humillado cuando De los Monteros le dio una dosis de “memoria histórica”.

“Ay Pablo, qué mala memoria! 1.- No fuiste ‘a 2 reuniones’. Te afiliaste 2.- No cuando en Cs eran ‘socialdemócratas’, sino cuando eran neoliberales, como tú! De verdad no te acuerdas? Mira, hay un artículo que lo explica todo. Sabes quién lo escribió? Tú!”, a lo que acompañó con la publicación de un artículo del propio Echenique en ElDiario.es.

“Tú concretamente lo viste desde tu posición de afiliado y colaborador de Ciudadanos. Sin duda tu ilusión llegó después, cuando observaste que entre tanta mediocridad en el nuevo partido era más probable que pudieras medrar que en el anterior”, le insistió el representante de VOX, mientras Echenoque seguía intentando promover su ‘bulo revolucionario’.

Sin embargo, se trata de una raya más para el tigre: esas que se suman a su condena por sus chanchullos con la seguridad social, por inventarse una violación o por los turbios nexos con la consultora chavista Neurona…