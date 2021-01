El ‘bulldog’ Monedero llama “hipócrita” a Felipe González para defender a su ‘amo’ Iglesias y a Puigdemont

Felipe González lanzó una dura crítica contra Pablo Iglesias que inquietó a su ‘bulldog’ Juan Carlos Monedero.

El expresidente del Gobierno rechazó rotundamente, en una entrevista en ‘Cadena SER‘, las palabras del vicepresidente segundo al comparar al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont con el exilio republicano.

«La comparación de Puigdemont con los exiliados me produce dolor y vergüenza ajena», ha señalado González.

El expresidente también ha denunciado las diferencias entre los dos partidos de Gobierno: «Cada día hay salidas de tono […] Las deliberaciones del Consejo de Ministros son secretos. Lo único que se comparten son las decisiones. Es una falta de respeto al funcionamiento institucional».

A la lluvia de varapalos contra el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias también sumó su reprochó a que el gobierno catalán haya querido aplazar las elecciones autonómicas fijadas para el 14 de febrero.

«El Govern ha hecho un decreto impresentable. Hay una falta de respeto a las reglas del juego, a la legalidad», indicó.

Las palabras contra Iglesias y Puigdemont pusieron nervioso a Juan Carlos Monedero quien saltó en defensa de su líder supremo a través de las redes sociales.

“El hipócrita Felipe González dice que le produce vergüenza el truco barato de desviar la mirada de algo que conoce bien: que en España los medios de comunicación están en manos de bancos. Gobernó 14 años, tuvo mayorías absolutas. ¿Por qué no exhumó a los republicanos asesinados?”, indicó.

Los ‘zascas’ a los independistas

El enfado de Monedero no solo radica en las duras palabras del expresidente contra Iglesias, sino por haber desmontado el teatrillo independentista que apoyan desde Podemos.

Es importante destacar que González también se ha referido a los líderes del ‘procés’ después de referirse al auge de los populismos en todo el mundo. A su juicio, el independentismo es anterior a los «esquemas trumpistas», aunque ambos se mueven en unas líneas similares, que pasan por la «interpretación falsa de la historia».

«El problema es lo que llamamos las fake news, los hechos alternativos, la realidad que no todos siguen, así es como se construye un nacionalismo excluyente», ha continuado González, que ha asegurado que los independentistas falsearon la historia para después buscarse a un «enemigo al que culpar» de su «fracaso».

Esta estrategia, ha explicado González, no es exclusiva de los independentistas ni de España, sino que se ha «oído en todas las versiones imaginables en muchos países». Desde su punto de vista, el máximo exponente del populismo a nivel mundial es el ya expresidente de EEUU Donald Trump, el «mesías» y «faro» de los populistas de izquierda y derechas.

«Después desapareció el faro, una política sin reglas, sin normas, concentrada en una persona. Cuando hay un tipo de esta naturaleza que habla en nombre del pueblo, en algunos casos con mayoría como Trump. Pero, en otros casos, los líderes políticos que tienen el 15% de los votos hablan en nombre del pueblo», ha criticado, en alusión a Vox, que obtuvo ese resultado en los comicios de 2019.

A su juicio, hablar en nombre del pueblo no es valido «ni cuando se tiene la mayoría», puesto que no se respetan a las minorías cuando uno se pronuncia en nombre de todos. «Digamos que ahora se les ha caído el muñeco. Ahora, eso no significa que haya desaparecido el populismo, que lo vemos en todos sitios», ha lamentado.