El exabrupto de Castells contra unos rectores hartos de sus cambios de criterio: «¡Lean la prensa seria!»

Están que echan las muelas contra el ministro de Universidades.

Manuel Castells, el titular de esta cartera, tiene en pie de guerra a la comunidad universitaria con sus continuos bandazos en lo que a la gestión se refiere.

La última guerra desatada por el podemita se refiere a la realización de los exámenes en los diferentes campus.

Previamente, aunque cierto es que había aconsejado que estos pudieran realizarse telemáticamente, daba también la opción de que pudieran hacerse presencialmente en las aulas.

De hecho, fue hace dos semanas, a mediados de enero de 2021, cuando daba la facultad, nunca mejor dicho, a las universidades, de poder elegir entre realizar las pruebas de manera presencial o telemática.

Sin embargo, un par de imágenes de amontonamiento puntual de alumnos le han bastado a Castells para cambiar su recomendación y alegar ahora que siempre mantuvo el criterio de que las pruebas evaluadoras se hicieran conforme a criterios telemáticos.

Y para ello no dudó en enviar un comunicado a través del perfil de su ministerio en las redes sociales:

El titular de Universidades, en la rueda de prensa ofrecida el 28 de enero de 2021, respondía al comunicado de los rectores españoles que le acusaban de «populista» por basarse en un par de imágenes de aglomeraciones aisladas para censurar los exámenes presenciales:

Sostenía que él nunca ha mutado en su forma de actuar:

Sobre las imágenes que han aparecido y si esas son suficientes para reclamar los exámenes on line, Castells se enrocó en la cuestión sanitaria:

Y concluyó asegurando que él no piensa rectificar nada y que quien tenga dudas, que lea la prensa seria. Para él ha bastado con esas imágenes para enrocarse en su postura:

No voy a rectificar nada; hay una alarma social, yo no la he creado, si alguien no se entera que lea la prensa seria y se dará cuenta de que una alarma social no es gratuita, no se inventa. No tengo responsabilidad en crearla; intento arreglar los problemas, no generarlos. Lo que este ministerio no podía hacer es ser indiferente a la preocupación los estudiantes; no creo que los medios se hayan inventado las imágenes, de algún lado salen; queremos saber qué pasa, este ministerio no puede ser indiferente a la preocupación de estudiantes y sus familias.