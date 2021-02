Huecco trolea a Iglesias por acosar a ‘El Rubius’: «No tienes autoridad moral para dar lecciones de nada»

Podemos y la extrema izquierda española siguen buscando intimidar al youtuber español ‘El Rubius’.

Los ‘progresistas’ no toleran que el influencer tomara la decisión de mudarse a Andorra y escapar de los insólitos impuestos que el Gobierno PSOE-Podemos imponen a la población.

Conscientes que grandes empresas y fortunas pueden seguir el ejemplo de ‘El Rubius’, Podemos quiere estigmatizar al youtuber, atacándole desde las redes sociales, los medios de comunicación y hasta desde el Congreso de los Diputados.

Podemos incluso ha utilizado su panfleto, ‘El Última Hora Noticias’, para intentar crear un ambiente hostil contra el ‘El Rubius’.

Un mensaje que, por ejemplo, ‘compró’ el exjugador de baloncesto Juanma López Iturriaga, quien atacó al youtuber español en público: “Entonces igual a ese chaval de 15 o 16 años habría que explicarle la cantidad de cosas de la que él disfruta durante 15 o 20 años pagadas gracias a que pagamos impuestos”.

Al encontrar un aliado en sus ataques contra ‘El Rubius’, Pablo Iglesias compartió el vídeo de Juanma López Iturriaga y despertó la polémica en redes sociales…

Sin embargo, el fundador de Podemos y exasesor del régimen chavista, no espero que tanto el youtuber español como el cantante Huecco le dieran un repaso monumental.

Tras las palabras del exjugador de baloncesto y del vicepresidente segundo, ‘El Rubius’ aclaró en un comunicado sentirse atacado por Pablo Iglesias: “Por no mencionar al vicepresidente del Gobierno que me señala públicamente con el dedo retuiteando los insultos del mencionado exdeportista” aclaró.

A pesar de que el youtuber intentó mantener un tono moderado, el cantante Huecco se encargó de dejarle las cosas claras a Pablo Iglesias.

El artista madrileño y extremeño utilizó las redes sociales no solo para mostrar su apoyo a ‘El Rubius’, sino para recordarle al líder de Podemos que tiene muy poca moral para estar señalando a nadie…

“Sirva lo tuyo para abrir el debate del arrase a impuestos que se viene en plena crisis”, agregó ante la ola de impuestos que impone el Gobierno incluso en productos básicos para la salud de los ciudadanos, como son las mascarillas y geles hidroalcohólicos.

Pues @Rubiu5 lo he leído hasta el final… destapas verdades muy incómodas para el sistema 👏👏 El VicepresiNetflix del Gobierno no tiene ninguna autoridad moral para dar lecciones de nada… sirva lo tuyo para abrir el debate del arrase a impuestos que se viene en plena crisis. https://t.co/MDhlsE2S8Y

El cantante de la popular sintonía de ‘Tiempo de Juego’ aprovechó para acallar a los ‘trolls’ de la extrema izquierda que le atacaron por encarar a Pablo Iglesias.

“Algunos estáis llevando el hilo a que defiendo el no pagar impuestos. Jamás. Falso. Solo he abierto el debate de que, con Autónomos y Pymes al límite, no me parece la mejor idea SUBIR impuestos sin gestos de empatizar reduciendo el Gasto en plena crisis”.