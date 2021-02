Edmundo Bal desenmascara al ‘Marqués de Galapagar’ y a Garzón: «Viven en chalets grandes y no ven la okupación»

El partido de Pablo Iglesias sigue en su afán por atacar a la propiedad privada.

A pesar de que el vicepresidente segundo blindó su costoso chalet y llevó a los tribunales a quienes manifestaban a metros de su puerta, curiosamente es el partido que promueve que se tomen las viviendas de otros.

Durante el debate parlamentario de la convalidación del decreto-ley del Gobierno que ampara las okupaciones no violentas, Edmundo Bal aprovechó para desenmascarar a los líderes de Unidas Podemos.

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso afirmó a la cara del comunista ministro de Consumo, Alberto Garzón: “Usted viven en chalets grandes y no ven la okupación”. Un mensaje que también golpeó con fuerza al ‘Marqués de Galapagar’.

En defensa de la propiedad privada, Edmundo Bal ha remarcado que el artículo 245 del Código Penal, el del delito de usurpación de bienes inmuebles, tiene dos párrafos, persiguiendo el segundo a todo aquel que “ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular”.

A este respecto, el diputado de Ciudadanos ha denunciado ante Garzón que “para usted es legítimo algo que el Código Penal dice que es delito”, con el argumento de que “no expulsar a la calle a un señor que se mantiene en propiedad ajena contra la voluntad del propietario sin violencia y sin intimidación. El Estado defiende aquí al propietario frente al propietario legítimo del bien inmueble. En mi vida como jurista he visto semejante disparate”, remató Bal.

Al ver que el ministro de Consumo permanecía ofuscado en atacar a la propiedad privada, el representante de Ciudadanos optó por poner un ejemplo “para que lo entienda”.

“Imagínese que es un bien mueble, que va usted por la calle y un ladrón le roba al cartera, al descuido, sin violencia ni intimidación. Y un policía va detrás de él y lo captura, le pide que devuelva la cartera, pero no lo hace porque estamos en pandemia…”, explicó el diputado.

En su exposición, Edmundo Bal ha criticado a podemitas y socialistas que las okupaciones se disparan en el “cinturón rojo de Barcelona”, ellos, en cambio, “deben vivir en barrios mejores y en chalets grandes, donde no sufren la okupación, no la ven, y por tanto, la niegan. Es lamentable, es inmoral. La propiedad privada no es un delito”, ha enfatizado el portavoz adjunto de Ciudadanos.

No sin dejar la oportunidad de acusar a los diputados de la bancada del PSOE de ser “negacionistas de la okupación” por consentir este decreto con el sello de Podemos y Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona.