Negre ‘acorrala’ a Otegi en un hotel de Barcelona y le pregunta si condena el terrorismo de ETA: «¡No!»

El verdadero rostro de los socios del Gobierno PSOE-Podemos sigue saliendo a la luz.

Javier Negre se encontró a Arnaldo Otegi en el hall de un hotel de Barcelona, por lo que aprovechó para preguntarle al aliado de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias si finalmente condena el terrorismo de ETA.

En el vídeo, que se ha vuelto viral en las redes sociales, se puede ver cómo el periodista de ‘Estado de Alarma’ se acerca realizándole una pregunta directa: “… Sí condena el terrorismo de ETA”.

Al no tener respuesta, insiste: “es solo esa pregunta… Arnaldo, una pregunta… si condenas el terrorismo de ETA”. Al no poder entrar en el ascensor, Otegi se voltea y sin dudarlo le responde un rotundo: “¡No!”.

“¿Seguro?”, le da la oportunidad de rectificar Negre, pero el líder de EH Bildu ya había mostrado su conocido posicionamiento a favor de ETA, ese que desde el Gobierno PSOE-Podemos han venido intentando blanquear.

Es importante recordar que, en diciembre de 2020, el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, reiteró la necesidad de la «normalización democrática» de Bildu pese a la reapertura de la causa contra Otegi por pertenencia a organización terrorista.

Incluso, el Ministro de Fomento se limitó a calificar de “acciones personales” el apoyo de Otegi a la banda terrorista, en un fallido intento de separar su polémica figura del pacto socialista con EH Bildu.

La gran mentira de Sánchez

Pedro Sánchez dejó claro que está dispuesto, a lo que sea, para permanecer en Moncloa.

Traicionar sus principios no supone un problema. Así lo demostró formando un Gobierno con quienes “no le dejarían dormir tranquilo” y después con sus negociaciones con Euskal Herria Bildu para garantizar seguir disfrutando de los ‘poderes especiales’ del estado de alarma.

Desde el Partido Popular realizaron en mayo de 2020 un vídeo recopilatorio de todas las veces que, desde abril de 2015, Pedro Sánchez rechazó energéticamente cualquier opción de pactar o de negociar con Bildu.

El líder del PSOE afirma en distintas entrevistas que no pactaría, ni se reuniría con dicha agrupación política. Incluso, interrogado por el periodista Cake Minuesa, Sánchez afirma que “esa es una pregunta que ofende”.

“Con Bildu no vamos a pactar. Si quieres lo digo cinco veces o veinte durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar, con Bildu no vamos a pactar”, afirmó en tono ‘chulesco’ en abril de 2015.

Una idea que recalcó en julio de 2019, cuando declaró que “el Partido Socialista de Navarra y el Partido Socialista Obrero Español tenemos la misma posición, y es que: con Bildu no se acuerda nada”.

Una gran mentira que ahora queda en manifiesto con un socio que públicamente admite que no condena la violencia, secuestros y asesinatos de la banda terrorista ETA.

El viaje de Otegi a Barcelona

Arnaldo Otegi, irrumpirá el próximo domingo 14 de febrero en la campaña de las elecciones catalanas.

A diferencia de otras ocasiones, en las que su formación ha apoyado a la CUP, en esta ocasión Otegi se subirá al escenario con el presidente de ERC, Oriol Junqueras, en régimen de semilibertad penitenciaria gracias a la benevolencia de la Generalitat.

Los dos políticos estarán presentes en el acto central de ERC en la ciudad de Gerona, feudo de JxCAT y uno de los bastiones del independentismo.

Con este acto ERC pretende poner en valor la alianza de las tres formaciones separatistas y nacionalistas en el Congreso de los Diputados. Una demostración de fuerza de tres partidos que, en la Cámara Baja, suman un total de diecinueve escaños imprescindibles para la gobernabilidad del Estado.