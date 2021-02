Lucía Caram no comulga con Pablo Iglesias: «Un estafador como él hace que no tengamos una democracia plena»

Lleva ya algún tiempo rajando de lo lindo contra Pablo Iglesias.

Sor Lucía Caram, la monja que hasta ahora defendía el populismo del líder de Unidas Podemos, se ha ido cayendo poco a poco del caballo morado al ver cuestiones que para nada se amoldaban a su catecismo.

Ya hace unos meses, entre mediados de 2020 y los albores de 2021, la religiosa se despachaba de esta guisa contra el vicepresidente segundo del Gobierno socialcomunista:

Yo creo que Pablo Iglesias ha terminado siendo una estafa y mucha gente que lo votó pensando que los defendería se han sentido defraudados. Se han vuelto autistas y no quieren dialogar.

Hace solo unas semanas, en el programa de Gonzo, ‘Salvados’ (laSexta), volvía a poner en el disparadero al vicepresidente del Ejecutivo de Pedro Sánchez:

Y tú ahora eres rico, poderoso y te cargas la democracia.

Anda, @PabloIglesias no me vengas con milongas.

Eres un traidor del pueblo al que dices defender. No te cree nadie: ni tu socio @sanchezcastejon https://t.co/K5Mppignbb

— Sor Lucía Caram (@sorluciacaram) January 17, 2021