Las feministas de Podemos organizan un nuevo ‘infectódromo’ para el 8M de 2021

Las feministas de Podemos quieren repetir el ‘infectódromo’ del 8M.

La Comisión 8M, grupo de trabajo que organiza las acciones por el Día Internacional de la Mujer, anuncia que quiere volver a «tomar la calles» en 2021. Una decisión que tiene el respaldo de Podemos y, en particular, de la ministra de Igualdad, Irene Montero.

A pesar de que numerosos informes confirman que la manifestación feminista ayudó a la propagación del COVID-19 durante la primera ola (disparando los contagios un 2.000%, según los datos agregados publicados después por el Ministerio de Sanidad), un año después se vuelve a promover la realización de movilizaciones y actos que pueden convertirse en nuevos focos tanto de contagios como de transmisión.

Desde Comisión 8M indican que las protestas se harán con medidas de seguridad y descentralizando algunos actos para evitar las concentraciones numerosas. Sin embargo, se trata de eventos que van en contra de las imposiciones para otros colectivos (como las reuniones de máximo seis personas) o las limitaciones que ahogan a los comerciantes y a los restaurantes.

Si bien estas convocatorias todavía no han sido anunciadas formalmente porque la Comisión 8-M está a la espera de que la Delegación del Gobierno en Madrid, dirigida por el socialista José Manuel Franco, dé el visto bueno a las comunicaciones, la polémica ya se ha disparado a través de las redes sociales.

Toni Cantó, por ejemplo, publicó un ‘tweet’ destacando los sinsentidos de la gestión de la pandemia por parte del Gobierno de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias: “El 8M quiere «tomar las calles» pero con seguridad. Manifestarse a favor de Pablo Hasél, votar en las elecciones catalanas o salir a la calle el 8M, sin problema. Abrir tu negocio, ver a tu familia o reunirte con un par de amigos es algo muy peligroso”.

El 8M quiere "tomar las calles" pero con seguridad. Manifestarse a favor de Pablo Hasél, votar en las elecciones catalanas o salir a la calle el 8M, sin problema. Abrir tu negocio, ver a tu familia o reunirte con un par de amigos es algo muy peligroso.https://t.co/Sppo0rOx5U — Toni Cantó (@Tonicanto1) February 22, 2021

Ante las críticas, Irene Montero respaldó las manifestaciones del 8M a través de su cuenta oficial de Twitter: “A VOX no le gusta el feminismo. Este 8M más feminismo que nunca”.

A VOX no le gusta el feminismo.

Este 8M más feminismo que nunca. pic.twitter.com/4GIuiIveHL — Irene Montero (@IreneMontero) February 22, 2021

Un mensaje al que le llovieron las críticas por ir en contra de las medidas de prevención sanitarias que se imponen para otros sectores de la sociedad.

“No necesito una manifestación absurda en plena pandemia cuando no me puedo ni juntar con mi familia para que una pseudofeminista cuyo logro ha sido echarse novio me haga sentir protegida. Soy feminista y esto me parece una absoluta aberración y muy contraproducente”, se quejó una usuaria de la red social.

No necesito una manifestación absurda en plena pandemia cuando no me puedo ni juntar con mi familia para que una pseudofeminista cuyo logro ha sido echarse novio me haga sentir protegida. Soy feminista y esto me parece una absoluta aberración y muy contraproducente — Beaver 🦦 (@beaver_plc) February 22, 2021

El años pasado nos costó miles de muertos… No aprendemos 🤷‍♂️🤦‍♂️ pic.twitter.com/DHRc6ffFae — jugon (@OscarJugon) February 22, 2021

A Vox lo que no le gustan son las asesinas como vosotras. pic.twitter.com/5aU1jHtjGl — Marco Antonio 🇪🇦 (@MarcoMoraSanz) February 22, 2021

La propuesta de VOX

La pareja de Pablo Iglesias intentó atacar a VOX después de que el partido de Santiago Abascal propuso que el próximo 8M sea nombrado Día Nacional de recuerdo a las víctimas del coronavirus.

La petición, que encendió la ira de las feminazis, hace que desde Podemos y sus grupos aliados estén utilizando el Día de la Mujer para hacer política contra VOX.

En concreto, la propuesta surgió del eurodiputado Jorge Buxadé que, tras el Comité de Acción Política de la formación que preside Santiago Abascal, planteó que ese 8 de marzo se recuerde la dignidad de todas los fallecidos por la pandemia, alegando que por aquellos días el Gobierno ya conocía lo que se avecinaba y no cerró fronteras, no aprovisionó de material sanitario y no impidió unas marchas marcadas por la “agenda ideológica, poniéndola por encima de la salud de los españoles”.

“Es un sentir nacional de todos los españoles del que nos hacemos eco, que es recuperar ese 8M para la dignidad de las víctimas del coronavirus”, precisó.

“El 8 de marzo se permitió, se incentivó por parte del Gobierno, la celebración de grandes manifestaciones para permitir desarrollar esa agenda ideológica, poniéndola por encima de la salud de los españoles”, sentenció.