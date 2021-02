Los 20 segundos que desenmascaran a Sánchez: «No estoy de acuerdo en que los partidos elijamos a los jueces»

Le han pillado con el carrito del helado.

Ahora, en pleno proceso de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, a Pedro Sánchez se le vuelven como un boomerang unas palabras pronunciadas a finales del año 2014.

Ese día, en el programa presentado por aquel entonces por Jordi Évole, ‘Salvados’ (laSexta), el hoy presidente del Gobierno de España trataba de sumar puntos como líder de la oposición e intentar sumar apoyos populares con sus propuestas para poder alcanzar lo antes posible la poltrona de La Moncloa.

El entonces recién elegido líder del PSOE comentaba alegremente con un grupo de ciudadanos que habían sido invitados a departir con el político al programa de la segunda cadena de Atresmedia que él no estaba cómodo con ese privilegio que tenían los partidos políticos a la hora de poder designar a los miembros que integran el Consejo General del Poder Judicial:

Sánchez añadía en aquella entrevista en ‘Salvados’ que:

También insistió sobre el particular en ‘El Programa de Ana Rosa Quintana’ (Telecinco) en diciembre de ese 2014:

Que los partidos dejemos de proponer candidatos, que se establezca una mesa de expertos catedráticos que filtren los candidatos que son capaces de gobernar el gobierno de los jueces y que el Congreso decida libremente y no a instancias de los partidos políticos. Cuando llegan a examinarse al Congreso ya saben la nota y no puede hacerse es que sigan decidiendo los partidos políticos. No hay ningún sistema perfecto. Si hay unos expertos con capacidad y méritos me parece más razonable a que se elijan por afinidad partidaria.