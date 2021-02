El consulado español en Londres niega el pasaporte a una niña de 2 años por sacar su orinal y ‘mear’ en la sala de espera

Lo lleva a toda pastilla el diario ‘ABC’, puntualizando que los meses de pandemia de coronavirus han tensado enormemente las cosas en los servicios consulares, faltos de personal y efectivos.

Cuenta la periodista Ivannia Salazar, que el punto más bajon, en el consulado español en Londres, en el 39 de Chesham Place, en el barrio de Belgravia, se tocó esta semana.

Patricia de la Piedra García, madrileña que lleva once años en Reino Unido, denunció públicamente que a su hija de 2,5 años y a su hijo de 16 meses se les denegó la expedición del pasaporte porque la niña orinó en su orinal portátil en la sala de espera.

Añadir q el baño del consulado está cerrado al público, UK esta en confinamiento, no se debe viajar a no ser por causas justificadas, no hay cafés abiertos y nos hacen volver por algo que podrían haber hecho hoy. Es una niña pequeña por Dios!estamos perdiendo la humanidad🤦🏻‍♀️ — Patricia Piedra (@PatriciaPiedr20) February 23, 2021

«Me disculpé 150 veces, y cuando me dijeron que por lo sucedido no me iban a dar los pasaportes, me eché a llorar».

«No entiendo por qué nos penalizaron así, que me pongan una multa si quieren, yo sé que no es correcto pero es una niña que acaba de dejar el pañal y los baños estaban cerrados al público, pero no fuimos a ofender al personal. Nos echaron como perros».

Y sigo sin salir de mi asombro la respuesta a mi queja que el consulado ha archivado por mi caso dice que tomaron medidas correctoras. Medidas correctoras a dos menores por algo así? es excesivo y de locos🤦🏻‍♀️@EmbSpainUK @CGEspLondres @AinhoaParedesUK @MAECgob — Patricia Piedra (@PatriciaPiedr20) February 25, 2021

La cita la había conseguido tras meses «entrando a diario» a la web, «que no es precisamente sencilla», para obtenerla, y «fui con todos los documentos en carpetas como si fuera a presentarme a un examen» tras haber hecho un viaje de un par de horas desde Kent, donde reside.

En medio de la tensión del momento, puso una queja formal que el consulado respondió diciendo, que «la utilización de un orinal en un espacio público ha sido considerada como una falta de respeto, más aún teniendo en cuenta la situación sanitaria actual» y en la que advierten, ante la solicitud de una nueva cita, que «la gran demanda de citas ocasiona que se agoten rápidamente y que sea difícil obtenerla».

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación: Better support from the Spanish Consulate in London – Sign the Petition! https://t.co/4QZn4TNF2s via @UKChange — Patricia Piedra (@PatriciaPiedr20) February 23, 2021

«Se tomaron la justicia por su mano, eso es de malas personas», asegura la afectada, a la vez que defiende que «si el personal está desbordado por la situación, tienen que mandar refuerzos».

Es una vergüenza. No solo que te hayan echado del consulado, sino el servicio deficiente que brindan. Punto. Es una vergüenza que incluso para renovar un pasaporte tengas que ir PRESENCIALMENTE, con documentos EN PAPEL. Somos las víctimas de una burocracia exterior pésima. — Guadalupe Cañas Herrera (@guadalupecah) February 27, 2021