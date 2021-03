Irene Montero se parapeta en un paupérrimo argumento para no responder a la pregunta sobre su niñera-asesora

La pregunta era clara y la respuesta, mucho más.

Era contestar con un sí o con un no a lo planteado por la periodista Paloma Cervilla (ABC).

Pero la ministra de Igualdad, Irene Montero, es de las que aplica punto por punto el manual de responder a las cuestiones con nuevas interrogantes para que así pase el tiempo y al final no se dé las explicaciones requeridas por parte de la persona que previamente había requerido conocer si la podemita estaría o no dispuesta a una comisión de investigación con respecto a su niñera-asesora.

Durante dos minutos en ‘La Hora de La 1’ (TVE), el programa de Mónica López vivió una escena bastante elocuente de como Irene Montero se negó ante los ojos de los españoles a responder afirmativa o negativamente a la pregunta lanzada por la periodista del diario de Vocento.

El argumento esgrimido por la titular de Igualdad fue absolutamente paupérrimo asegurando que con lo de la niñera-asesora iba a suceder exactamente igual que con otros casos en los que Unidas Podemos había sido señalado y luego habían quedado archivados, pero que el daño ya quedaba por lo publicado en las portadas de los diarios o por las horas en tertulias radiofónicas y televisivas.

Así discurrió, en un vídeo ofrecido por los compañeros de Plataforma TVE Libre, el cruce dialéctico entre Paloma Cervilla e Irene Montero y como la representante del diario ABC no encontró en modo alguno el amparo de otros compañeros de la tertulia o de la propia presentadora:

Paloma Cervilla: «Yo le voy a preguntar sobre sus presuntos privilegios. La Fiscalía ha pedido al juez que investigue si contrató usted a la cuidadora de su hija como un alto cargo con un sueldo de 51.000 euros. Si hay que investigar los presuntos privilegios de la Jefatura del Estado, también habrá que investigar en el Congreso sus presuntos privilegios. Habrá que investigarlo todo, porque todo es presunto».

Irene Montero: «¿Y cuando luego quede archivado como ha quedado archivada la Caja B, todas las supuestas financiaciones irregulares que Unidas Podemos habría recibido? Cuando todas esas cosas, por decenas, quedan archivadas, ¿quién repara el daño de esas portadas, de esas preguntas hechas por periodistas que analizan escrupulosamente esos casos? ¿Quién repara esos daños? Yo le auguro que esto va a terminar como las decenas de casos que sobre Unidas Podemos se llevan a los tribunales y que terminan archivados. Yo le pregunto, ¿quién repara después todo ese daño?»

Paloma Cervilla: «Hay muchos casos de otros políticos que también han sido condenados en público y que luego la Justicia les ha dejado libres».

Irene Montero: «¿Y qué me quiere decir usted con eso?»

Paloma Cervilla: «Pues que quién repara el daño ese. Aquí también habrá que investigarlo todo».

Irene Montero: «Yo lo que pregunto es que quién repara el daño cuando todo eso quede archivado».

Paloma Cervilla: «Bueno, pero ¿apoyarán que en el Congreso se investigue?»

Irene Montero: «¿Quién repara el daño cuando todo esté archivado?»

Paloma Cervilla: «Es que usted no me está contestando»

Irene Montero: «Le estoy contestando con claridad, le estoy diciendo que esto va a quedar archivado igual que han quedado archivados otros casos de infamias que se han llevado a los tribunales contra Unidas Podemos. ¿Quién va a reparar ese daño de todas esas portadas, de horas de tertulias, de horas de televisión y de periódicos en los que se habla de esto y que después no se rectifica al mismo nivel con el que antes se ha publicado?»

Paloma Cervilla: «Pero respóndame, ¿apoyarán o no apoyarán la comisión de investigación?»

La propia Paloma Cervilla aseguraba luego en su cuenta de Twitter que la ministra se había negado en redondo a contestar una pregunta que era cristalina, o sí, o no:

Irene Montero no me ha respondido a la pregunta de si hay que investigar sus presuntos privilegios por contratar como alto cargo del Ministerio de Igualdad a la niñera de su hija. Era muy fácil ¿apoya investigarlo en el Congreso igual que investigar al Rey emérito? ¿sí o no? https://t.co/KdZxjYxFkY

