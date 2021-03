El nuevo lujo de Iglesias y Montero tras la niñera, chófer y criados: ‘El Pirrakas’, un segurita ‘bukanero’

Se ha convertido en el segurita o en el guardaespaldas más conocido de toda España.

Y todo gracias al empeño y a los buenos oficios de Miguel Frontera, el valiente patriota que ha decidido plantar cara a Pablo Iglesias e Irene Montero, los podemitas gubernamentales que han pretendido meterle en la trona.

Y es que al vicepresidente segundo del Gobierno socialcomunista y a la ministra de Igualdad no les gusta recibir ni media cucharada del ‘jarabe democrático’ que ellos administraban cuando no pisaban moqueta.

Para ellos la simple presencia de ciudadanos portando banderas de España y pidiendo su dimisión les provoca más temblores que a un estudiante universitario un examen de semiótica.

Por ello no han tenido empacho a la hora de hacerse con los servicios de un peculiar guardaespaldas, un tipo que responde a los apodos de ‘El Pirrakas’ y de ‘Lister’, este último en su faceta de boxeador.

Su nombre verdadero es el de Iñaki Jiménez, un seguidor de la facción ultra del Rayo Vallecano, los ‘Bukaneros‘ y su papel en las afueras de la vivienda de Pablo Iglesias e Irene Montero en Galapagar es la de evitar por todos los medios que los curiosos se aproximen a la morada (nunca mejor dicho) de quienes son sus jefes y, por tanto, pagadores.

Lo que llama la atención en el guardaespaldas morado es que, físicamente, no es precisamente un portento. Apenas llega a 1,70 metros de estatura y en el ring, a poco que se enfrente a un rival con un ligero físico más desarrollado, no suele precisamente dar demasiada batalla.

Aun así, a pesar de que no es el clásico segurita que pueda presumir de una torre de músculos, ha estado implicado en varios desordenes públicos y ha sido un asiduo de tener que prestar declaración en la comisaría de Policía como detenido.

Ha participado en varias peleas contra seguidores radicales del Real Madrid, del Atlético de Madrid, del Real Betis. Pero, posiblemente, las acciones más violentas se resumen en tres momentos.

En 2005 fue arrestado en las inmediaciones del parque madrileño Azorín por lanzar piedras contra el autobús de los aficionados del Real Oviedo.

En 2008 fue apresado por tentativa de homicidio al propinar una paliza a un militante de Alianza Nacional. Junto a otros participantes, acabaron por quemar la cara del hombre con bengalas y dejarlo en coma.

En 2013 fue detenido por presunta pertenencia a organización criminal al formar parte de Bukaneros y ser autores de varios delitos de amenazas, coacciones y lesiones.

Miguel Frontera, que ha tenido ya sus más y sus menos con el guardaespaldas de los ‘marqueses de Galapagar’, cuenta este 7 de marzo de 2021 al diario El Español que el tal Iñaki Jiménez, más que ‘El Pirrakas’, le viene mejor el apodo de ‘El Monchito‘.

Y razona los motivos de ese mote:

Yo le digo Monchito por aquel hombre que vive en Boadilla y tenía muñecos ventrílocuos. José Luis Moreno, ¿te acuerdas? Pues tenía uno que se llamaba Monchito y es lo que me parece a mí el Iñaki este. Un pelele, un muñeco. Varias veces lo hemos visto ahí, en plan guardaespaldas. Está todo grabado. Siempre intenta intimidar, pero a mí no me intimida nadie. Mucho menos con amenazas. Vino un día y me dijo que ya sabía quién era yo. Que tenía un bar en la calle San Mateo y que me iba a enterar cuando me hiciese una visita. Aún lo estoy esperando. Por eso en ese vídeo le acabo diciendo que si busca pelea y que si va a bajar a mi bar.