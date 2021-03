La ministra de Sanidad enerva a Twitter con una posible ampliación del estado de alarma

¿Están haciendo planes para el segundo tercio de mayo de 2021?

Pues igual les toca posponerlos o, cuando menos, asegurarse el reembolso del viaje y del hotel contratado.

Y es que la ministra de Sanidad del Gobierno de España, Carolina Darias, no ve claro que el 9 de mayo de 2021 pueda decaer el estado de alarma.

En una entrevista este 12 de marzo de 2021 en Radio Nacional de España, la titular del departamento sanitario optó por ponerse la venda antes de una posible herida.

En menos de dos meses ya no habría estado de alarma, pero la ministra ha dicho que:

Recalcó que habrá que ver si el estado de alarma puede o no decaer a partir del 9 de mayo de 2021:

Una vez más, la responsable de la sanidad española colocó la pelota en el tejado de los ciudadanos:

Todo dependerá del comportamiento ejemplar de la ciudadanía, fundamental a la hora de atajar el COVID-19. El camino no es mirar hacia atrás. Tanto los dirigentes como los ciudadanos deben aprender de lo vivido.

Sin embargo, las explicaciones de la ministra de Sanidad no han convencido a los oyentes y usuarios de Twitter que, rápidamente, han mostrado su oposición a las intenciones del Gobierno de España de prorrogar el estado de alarma:

Hasta que no desaparezca la amenaza de la ultra extrema derecha radical, no se convocarán elecciones y se mantendrá el estado de alarma. No podemos permitir resultados en los que salgamos perdiendo los demócratas. pic.twitter.com/zeatUFfQtV

— Pedro Sánchez, Presidente del Gobierno ___ PARODIA (@sanchezcasrejon) March 12, 2021