Twitter ‘vacuna’ a Pedro Sánchez tras volver a presumir de haber vencido al virus

A este le da lo mismo 8 que 80.

Una frase mítica dicha por nuestros padres cuando nos precipitábamos en una decisión, es perfectamente aplicable a Pedro Sánchez.

Lo que sucede es que al presidente del Gobierno socialcomunista le ha gustado jugar con la cifra de muertos por Covid-19 y apuntarse tantos que solo estaban en su imaginación.

A él sí que le ha dado lo mismo sí había 8.000 que 80.000 (o más) fallecidos por coronavirus.

Ya en verano de 2020, en julio, aseguró en un mitin electoral en Galicia que él había conseguido doblegar al virus.

Luego vinieron la segunda y la tercera ola con otros cientos de miles de contagiados y más decenas de miles de muertos.

Y hoy, 14 de marzo de 2021, justo un año desde que en España se decretó el primer estado de alarma que confinó por casi tres meses a los españoles en sus casas, vuelve a salir Sánchez a decir que la batalla sanitaria se ha ganado.

Y lo ha hecho en su Twitter:

Eso sí, la breada que le han metido los usuarios de la red del estornino ha sido monumental:

No me digas. pic.twitter.com/PkwZima2mJ

Gracias oh alabado y único líder absoluto . Gracias a ti puedo tener tres comidas al día y Gracias a ti no han fallecido 300.000 más. Eres grande y poderoso. Te necesitamos para que nos guíes #ElPeorPresidenteDeLaHistoria

Usted sólo ha luchado para hundirnos, arruinarnos, y que muchos Españoles enfermasen. Ni EPIs, ni mascarillas, ni ayudas, vacunas escasas, estados de alarma para nada, su juego sucio de mociones de censura. No se lo perdonaremos nunca.

Ni lo hemos superado (los muertos no se recuperan), ni el triunfo de la mentira, la mediocridad y la delación de responsabilidades son una gran victoria. Presidente, me has decepcionado infinitamente, así como tu equipo. Muy mal

— Javier Aranguren (@JavierArangur13) March 14, 2021