Sánchez despilfarró miles de euros en jamones de bellota 5J para actos públicos suspendidos por el Covid-19

¡Qué no nos falte de nada!

Eso es lo que debió de pensar Pedro Sánchez durante los meses más crudos de la pandemia por el coronavirus.

Y como buen gourmet que es el presidente del Gobierno socialcomunista, el jamón de bellota no debía falta en La Moncloa.

Y no un jamón cualquierá, ¡qué va!

Al jefe del Ejecutivo español no le vale cualquier marca, así que se tiró a por una de las más jugosas tanto desde el punto de vista gastronómico como desde la perspectiva económica.

Tal y como publica este 21 de marzo de 2021 el digital Okdiario, no dejaron de llegar al palacio presidencial lotes de jamones de bellota 5J durante el año 2020.

En concreto, el gasto superó los 6.000 euros y, en teoría, serían utilizados para poner como catering durante los actos públicos previstos en Moncloa.

Sin embargo, y aquí viene lo chocante, es que prácticamente todas las citas que había agendadas en la sede presidencial quedaron aplazadas o suspensas por mor de la pandemia por el Covid-19.

Es decir, que nadie el equipo de Pedro Sánchez tuvo la ocurrencia de descolgar un teléfono y cancelar la partida de jamones de bellota que se había encargado.

Lo cierto es que esta ‘jamonada’ es una más de las que Pedro Sánchez ha cometido como presidente del Gobierno.

A Sánchez le encanta el lujo y, por ejemplo, solo hay que ver lo que a finales de 2019 contaba con mucha guasa Alfonso Ussía sobre la carta de licores y aperitivos variados en el avión oficial del inquilino de La Moncloa:

El presupuesto de licores, vinos y elixires que ha aprobado el Gobierno para volar en buenas condiciones alcohólicas por el mundo, se ha doblado. De 20.000 euros a 40.000, según nos informa A. Rojo en La Razón. Es decir, que es Sánchez el que bebe, o la que bebe es ella, o alguien se sopla 40.000 euros de los españoles gratis total. Rajoy, que no era ajeno a los beneficios del buen vino entre las nubes, es abstemio comparado con el comandante Sánchez, que así tendremos que denominarlo y tratarlo desde ahora.

Whisky Chivas Regal – que está muy bien pero sólo impacta a los horteras–, ginebra «Bombay Shapphire», –perfume de nuevo rico–, y Cardhú, que no está mal pero no me provoca. Y vinos del «Pago de Capellanes» y «El Puntido», que serán buenísimos, quizá excesivamente costosos para los españoles por su relación calidad-precio.