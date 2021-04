Sánchez apenas sostiene dos días su pésimo plan propagandístico de vacunación: «No llegamos ni de lejos»

Algunos ya lo aventuramos en el mismo momento en el que Pedro Sánchez se dirigía a los españoles, con esa cara tan ensayada ante el espejo, para decir que en agosto estaríamos vacunados 33 millones.

No dijo lo de «hemos vencido al virus» porque es una vergüenza que arrastra desde junio de 2020, pero el ejercicio propagandístico que hizo este 7 de abril de 2021 consistió más o menos en eso.

Bueno, pues ni 24 horas le ha durado la falsedad publicitaria de las vacunas al presidente del Gobierno. VozPópuli publica este 8 de abril la prueba irrefutable de que Sánchez mintió deliberadamente:

El presidente del Gobierno promete que España recibirá 87 millones entre abril y septiembre, pero la Comisión Europea solo conoce la cifra exacta de dosis que se entregarán hasta junio. Por el momento, el Gobierno de España no se moja sobre el plazo en que vendrán las vacunas según cada proveedor.

¿En qué se basa entonces el Gobierno para hacer semejante apuesta? Pues en una suerte de mezcolanza entre previsiones de vacunas, apuesta gratuita, esperanza, velas a la Virgen y esperar que la cosa cuadre con más farmacéuticas aprobadas por la EMA. Total, papel mojado, mentiroso y manipulado.

AstraZeneca le rompe los planes a la primera

El plan de Sánchez, llevado al papel, no conseguía juntar los 87 millones de dosis que había prometido en agosto, perdiéndose los números en sumas y restas, pero es que además no contemplaba la posibilidad de que se diera algún suceso inesperado con alguna de las vacunas, como ya ha ocurrido, por distribución o problemas de salud, etc.

AstraZeneca, sin ir más lejos, está dando problemas por sus parones y reajustes de franjas de edad en toda Europa y no iba a ser menos en España. Apenas 24 horas después del mensaje propagandístico de Sánchez, en Castilla y León frenaban cautelarmente y de forma unilateral la vacunación con estas dosis. En apenas 48 horas, la decisión de Sanidad con las comunidades era fijar una nueva edad para inocularlas: entre 60 y 65 años.

Todos los planes falsos y maniqueos de Sánchez, al carajo.

«No llegamos a esa cifra ni de lejos»

Para más inri, Antonio Zapatero, viceconsejero de Sanidad en Madrid, explicaba en El Programa de Ana Rosa su opinión acerca del plan de Sánchez: