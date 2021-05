La hemeroteca sacude al tembloroso Sánchez: Así justifica Otegi el asesinato de ETA al periodista José López de Lacalle

La hemeroteca sacude con fuerza a un ya tambaleante Pedro Sánchez.

El líder del PSOE, que aún no se recupera del batacazo electoral del 4M (que le llevó de ganar las elecciones de 2019 a ser la tercera fuerza de la Comunidad de Madrid), recibió otro sobresalto a través de las redes sociales.

Al cumplirse 21 años del asesinato de ETA al columnista del diario ‘El Mundo’, José Luis López de Lacalle, los usuarios de Twitter han recordado un vídeo de Arnaldo Otegui en el que justifica el cobarde crimen.

“ETA pone así encima de la mesa el papel de determinados medios de comunicación», afirmó en una entrevista el actual líder de EH Bildu y socio de Gobierno de Pedro Sánchez a pesar de las falsas promesas del líder del PSOE de nunca pactar con los proetarras.

El vídeo, que se ha vuelto viral en las redes, demuestra que el Gobierno PSOE-Podemos está dispuesto a cualquier pacto para sujetarse en el poder. Más ahora que la Comunidad de Madrid podría comenzar un ‘efecto avalancha’ que podría llegar hasta Moncloa.

‘Chani’ Pérez Henares aprovechó la publicación de Toni Cantó del vídeo para lanzar un dardo a Pedro Sánchez y sus ‘camaradas’: “El ‘hombre de paz’ y socio de Sánchez ante el cadáver de un periodista, que había pasado cinco años en las cárceles franquistas por defender lo mismo por lo que ETA lo asesinó, la libertad”.

El "hombre de paz" y socio de Sánchez ante el cadaver de un periodista, que había pasado cinco años en las cárceles franquistas por defender lo mismo por lo que ETA lo asesinó, la libertad. https://t.co/uqQRqpO5n7 — a perez henares (@chanihenares) May 7, 2021

Las palabras de Otegui y su rechazo a denunciar la violencia de ETA (aún siendo socio de Pedro Sánchez) hacen que actos como el celebrado por el Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra (PSE-EE) carezcan de total sentido.

Si bien los socialistas trataron de rendir un homenaje a José Luis López de Lacalle con una ofrenda floral, un verdadero regalo sería que el partido no esté negociando con los proetarras y, mucho menos, acercando a las prisiones de País Vasco a terrroristas con delitos de sangre.

Es importante recordar que, hasta este viernes 7 de mayo, sólo quedan 10 presos de ETA por recibir los beneficios de los traslados al País Vasco o a cárceles próximas, según denuncia la Asociación de Víctimas del Terrorismo.

“Sin ninguna duda, el Señor Sánchez va a pasar a la historia como el presidente del Gobierno que acercó a todos los presos de ETA al País Vasco y Navarra (…) Además, cada vez es mayor el porcentaje que se trasladan cada viernes a cárceles propias de la Comunidad Autónoma vasca”, denuncia la AVT.

Otegui sin arrepentirse

El pensamiento ideológico de Otegui no ha cambiado con el paso de los años. Así quedó demostrado el pasado 8 de febrero de 2021.

Javier Negre se encontró a Arnaldo Otegi en el hall de un hotel de Barcelona, por lo que aprovechó para preguntarle al aliado de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias si finalmente condena el terrorismo de ETA.

En el vídeo, que se ha vuelto viral en las redes sociales, se puede ver cómo el periodista de ‘Estado de Alarma’ se acerca realizándole una pregunta directa: “… Sí condena el terrorismo de ETA”.

Al no tener respuesta, insiste: “es solo esa pregunta… Arnaldo, una pregunta… si condenas el terrorismo de ETA”. Al no poder entrar en el ascensor, Otegi se voltea y sin dudarlo le responde un rotundo: “¡No!”.

“¿Seguro?”, le da la oportunidad de rectificar Negre, pero el líder de EH Bildu ya había mostrado su conocido posicionamiento a favor de ETA, ese que desde el Gobierno PSOE-Podemos han venido intentando blanquear.

Es importante recordar que, en diciembre de 2020, el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, reiteró la necesidad de la «normalización democrática» de Bildu pese a la reapertura de la causa contra Otegi por pertenencia a organización terrorista.

Incluso, el Ministro de Fomento se limitó a calificar de “acciones personales” el apoyo de Otegi a la banda terrorista, en un fallido intento de separar su polémica figura del pacto socialista con EH Bildu.

La gran mentira de Sánchez

Pedro Sánchez dejó claro que está dispuesto, a lo que sea, para permanecer en Moncloa.

Traicionar sus principios no supone un problema. Así lo demostró formando un Gobierno con quienes “no le dejarían dormir tranquilo” y después con sus negociaciones con Euskal Herria Bildu para garantizar seguir disfrutando de los ‘poderes especiales’ del estado de alarma.

Desde el Partido Popular realizaron en mayo de 2020 un vídeo recopilatorio de todas las veces que, desde abril de 2015, Pedro Sánchez rechazó energéticamente cualquier opción de pactar o de negociar con Bildu.

El líder del PSOE afirma en distintas entrevistas que no pactaría, ni se reuniría con dicha agrupación política. Incluso, interrogado por el periodista Cake Minuesa, Sánchez afirma que “esa es una pregunta que ofende”.

“Con Bildu no vamos a pactar. Si quieres lo digo cinco veces o veinte durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar, con Bildu no vamos a pactar”, afirmó en tono ‘chulesco’ en abril de 2015.

Una idea que recalcó en julio de 2019, cuando declaró que “el Partido Socialista de Navarra y el Partido Socialista Obrero Español tenemos la misma posición, y es que: con Bildu no se acuerda nada”.

Una gran mentira que ahora queda en manifiesto con un socio que públicamente admite que no condena la violencia, secuestros y asesinatos de la banda terrorista ETA.