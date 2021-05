¡Para esto ha quedado la ministra de Trabajo! Díaz (Podemos) se limita a criticar en Twitter los despidos en las empresas

Es el problema de ciertos representantes de la llamada ‘nueva política’.

Pese a tener asumidas responsabilidades como la de estar al frente de un Ministerio de Trabajo, lo que en realidad les pone trempantes es conseguir likes y ser tendencia en redes sociales.

Es lo que le sucede a la titular de Empleo del Gobierno de España, la podemita Yolanda Díaz, a la que el cargo le viene grande.

Quien tiene la potestad de poner freno a ciertas prácticas por parte de las empresas para que no les salga gratis el desprenderse de personal, prefiere ir a denunciarlo a Twitter que enfrentarse a las compañías:

Los palos y los zascas no se han hecho esperar para la que se presume sucesora de Pablo Iglesias en Unidas Podemos y, por tanto, próxima candidata a la Presidencia del Gobierno de España.

Ya no se me ocurre nada mejor Sra ministra para combatir el mal pic.twitter.com/USrvCszDUj

Lo que no es ético es que en un año no hayas hecho NADA!…gandula !

Pensaba que era cuenta parodia. No podía ni imaginar que la ministra de trabajo no supiera que las empresas actuarán para con su accionariado, no comprometiendo su viabilidad económica; eso es justo lo que parece no entender, tiene que existir viabilidad económica para existir.

— J. M. M. (@maestremiguel) May 7, 2021