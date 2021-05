Pedro Sánchez crea en Twitter la cuenta ‘España 2050’ y el troleo que sufre es sideral

Troleo inmisericorde a la nueva ocurrencia de Pedro Sánchez.

El ciudadano español de a pie no está para chinchorrerías y mucho menos para que le hablen a 30 años vista cuando a día de hoy, desde el Palacio de La Moncloa, le están metiendo hachazo tras hachazo fiscal.

La performance de ‘España 2050‘, diseñada por Iván Redondo para mayor gloria del usuario del Falcon,viene incluso con cuenta en redes sociales, entre ellas Twitter.

Los internautas se han tomado a chacota la iniciativa de crear un perfil en la red del pajarito azul y cualquier mensaje de los que se vienen subiendo desde comienzos de esta semana del 17-23 de mayo de 2021 son para tirarse al suelo de la risa.

Sin ir más lejos, cuando se cuenta que a partir del 24 de mayo de 2021 se irán desgranando los objetivos que se persiguen con ‘España 2050’, las respuestas son tronchantes a más no poder:

Principio de Optimalidad de Richard Bellman: la política óptima está compuesta por subpolíticas óptimas. Por que no solucionar el presente antes de tratar de arreglar el futuro?

perdonen a mi no me apetece entrar en esta mamandurria de garrapatas, garrapatos y parásitos chupasangre. yo tengo en mi parcela un motor Diesel para mi campo y no voy a dejar de usarlo, decidle a pedro Sánchez que se baje de la maquina del tiempo por favor!

— Jose A (@castaplas) May 21, 2021