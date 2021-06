José Antonio Ortega Lara: «Me molestó ver a Pedro Sánchez visitando el zulo»

No sorprende la reacción de José Antonio Ortega Lara.

Quien fuera la víctima del secuestro más largo de la banda terrorista ETA, 532 días duró su cautiverio, solo tiene duras palabras contra el presidente del Gobierno socialcomunista, Pedro Sánchez.

Quien fuera funcionario de prisiones aún no da crédito a la escena vivida el 1 de junio de 2021 durante la inauguración en Vitoria (Álava) del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo.

El inquilino de La Moncloa, sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, quiso tener su momento de gloria egocéntrica y decidió que era una excelente idea hacerse fotos en la recreación de lo que había sido el zulo en el que ETA confinó a Ortega Lara.

Esas imágenes fueron rápidamente difundidas por los servicios de prensa del jefe del Ejecutivo y así intentar apuntarse un tanto más en su campaña de cosmética.

Sin embargo, a quien fue protagonista de ese secuestro no le ha hecho ni pizca de gracia el gesto de Pedro Sánchez.

Y es que Ortega Lara no olvida que es el propio presidente del Gobierno el que ha acercado a los presos etarras a cárceles del País Vasco y que, a poco que se pueda, estos estarán en poco tiempo en la calle.

Eso sí, distingue esta víctima de ETA entre las fotos que se hizo Sánchez y el gesto del rey Felipe VI y así lo cuenta este 6 de junio de 2021 al suplemento ‘Crónica’ (El Mundo):

Así como yo creo que Su Majestad el Rey lo ha hecho de buena fe, con la determinación de que eso no se olvide, en beneficio de la democracia y de las generaciones futuras para que no vuelva a suceder, me molesta mucho que el presidente vaya allí a hacerse una foto, un presidente que ha humillado mucho a las víctimas, que ha estado beneficiando a los terroristas, que gobierna con el brazo político de los terroristas.