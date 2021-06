Garzón dice estar «preocupado» por el precio de la luz y Almeida le despelleja: «Se dedica a poner tuits cachondeándose de los españoles»

Alberto Garzón fue brutalmente ‘despellejado’ por su fallido intento de ser oposición en el Gobierno.

El Ministro de Consumo, que pertenece al Consejo de Ministros que apoyó el incremento del 44% en el precio de la luz, intentó echar balones fuera a través de las redes sociales.

Las críticas no se hicieron esperar y una de las más devastadoras fue la protagonizada por José Luis Martínez-Almeida.

Al alcalde de Madrid no le tembló el pulso para denunciar el cinismo de Alberto Garzón hacia los españoles. En especial, para aquellas clases sociales más necesitadas, quienes tendrán mayores dificultades para afrontar el incremento en el precio de la luz.

Sobre el ‘tuit’ de Alberto Garzón, Martínez-Almeida fue implacable:

Inmediatamente las redes sociales se han llenado de imágenes recordando las promesas incumplidas del ministro comunista de controlar el precio de la luz, así como de luchar contra los intereses de las “oligarquías económicas” en el “negocio de las eléctricas y de las energías”.

La dualidad del discurso de Alberto Garzón ha llevado a que las redes sociales pongan de vuelta y media al ministro que juega a ser oposición en Twitter, mientras que desde el Gobierno facilita la bestial subida en la factura eléctrica.

Alberto Garzón: "Desde Unidas Podemos estamos preocupados por los precios de los suministros básicos para las familias trabajadoras"

Ahora va y se le olvida que es ministro.

— It's now or never (@CoradoJuanramon) June 10, 2021