Carmen Calvo, humillada con un monumental abucheo en Sevilla y frente a Felipe VI: “Fuera, mentirosa”

Carmen Calvo fue ‘recibida’ en Sevilla con un monumental abucheo.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia recibió gritos, pitidos y reproches a su llegada al Palacio de San Telmo, donde el rey Felipe VI (aplaudido y querido por los asistentes) ha recibido la Medalla de Honor de Andalucía.

Al contrario de Calvo, a quien gritaron “fuera, mentirosa” y fue fuertemente abucheada, los miembros de Casa Real escucharon los gritos de «viva el rey» y «viva España» por algo más de trescientas personas que los esperaban en la puerta principal del Palacio de San Telmo.

El desprecio a la vicepresidenta primera del Gobierno llega pocos días después de un gran abucheo a Pedro Sánchez en el Wanda Metropolitano, justamente antes de celebrarse el encuentro entre las selecciones de España y Portugal.

Las imágenes del abucheo al líder del PSOE fueron rápidamente interrumpidas durante la transmisión realizada por TVE. Sin embargo, se mantuvieron en las redes sociales, donde el hashtag #SilbadaASanchez se convirtió rápidamente en el principal trending topic en España.

Al igual que le ocurrió a Calvo, el líder del PSOE tuvo que soportar la humillación en la presencia de Felipe VI. Una situación que fue, aún más dolorosa, al ver cómo ese mismo viernes 4 de junio, el Monarca caminó por la Plaza de Oriente de Madrid junto al presidente de la República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa.

Lejos de recibir abucheos, fueron los españoles quienes se aproximaron para saludar a Felipe VI, se tomaron fotos con ellos y no faltaron los vítores y «vivas» al Rey.

No se trató de un rápido paseo, sino que el Rey permaneció en la terraza de un bar de este céntrico enclave de Madrid. Una imagen que es totalmente distinta a las ostentosas escapadas que tiene que hacer el líder del PSOE para huir de los abucheos, insultos y reclamos de una población indignada y muy descontenta con su gestión.

El presidente del Gobierno está viendo cómo, cada vez que visita una ciudad, un grupo importante de españoles le espera para increparle, abuchearle y decirle que salga, de una vez por todas, de Moncloa.

La última dosis de ‘jarabe democrático’ lo recibió en Alcalá de Henares el 31 de mayo. A pesar de que el líder del PSOE mandó a cerrar el Casco Histórico de la ciudad, un grupo de vecinos se acercaron para manifestar su rotundo rechazo a Pedro Sánchez y todo su equipo de Gobierno.

Mientras el presidente socialista se paseaba con su ostentoso despliegue de coches oficiales y comitivas, se puede ver en un vídeo que se ha vuelto viral este 2 de junio cómo los ciudadanos organizaron una protesta espontánea donde se les escucha gritar: “Sinvergüenza”, “es un hijo de puta”, “Pedro Sánchez eres un mierda, cabrón”, y “vete de aquí, que no te queremos…¡hombre!”.

Sin embargo, no se trata de un caso aislado, sino de una muestra más del rechazo que existe en toda España a la figura de Pedro Sánchez y su gobierno.

La última vez que Pedro Sánchez fue repudiado en público por los ciudadanos fue solo hace unos días, el 21 de mayo durante su presencia en FITUR.

Una mujer increpó al líder del PSOE a su entrada a la feria para presentar el certificado Covid-19. «Ha arruinado a muchos españoles», ha gritado la mujer, camuflada entre el grupo de periodistas que esperaba la llegada del Presidente al stand de Turespaña.

La tensa situación vivida en FITUR era la cuarta consecutiva que protagonizaba Sánchez en las últimas semanas, tras recibir el rechazo de los madrileños en su centro de votación, después en Granada, y finalmente las imágenes que se hicieron virales en Ceuta, donde llegaron a golpear el vehículo oficial del socialista.

Sánchez había llegado hasta Ceuta acompañado del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien también fue recientemente abucheado en Valladolid.

Los socialistas se trasladaron hasta la ciudad autónoma a bordo de un helicóptero Super Puma del Ejército del Aire español, la flota que habitualmente utiliza el presidente para sus viajes.

A su llegada, el líder del Gobierno se ha encontrado con una multitud enfurecida gritando repetidamente: “Pedro Sánchez, ¡Hijo de puta!”, y golpeando los vehículos de la comitiva presidencial.

Tras los abucheos a Miquel Iceta en Bilbao y a Fernando Grande-Marlaska en Valladolid, ahora el turno fue para la ministra de Igualdad el pasado 17 de mayo. Lo que demuestra que el descontento de la población contra el Gobierno PSOE-Podemos va mucho más allá que la Comunidad de Madrid.

Un grupo de mujeres decidió recibir a la pareja de Pablo Iglesias con un sonoro escrache, pero no se trata de un grupo de ‘fachas’ como probablemente dirán desde Podemos. Al contrario, fue una iniciativa organizada por el colectivo Frente Obrero, un partido comunista que considera que el Gobierno de España ha abandonado a las mujeres.

En el vídeo, que se ha vuelto viral en las redes sociales, se puede ver cómo acusan a Irene Montero de olvidarse de las mujeres en su gestión.

Ahí está la vividora del Ministerio de Igualdad. Financiando los chiringuitos que no hacen nada por las mujeres”, se oye a una manifestante increpar a Irene Montero.

Lejos de escuchar las quejas de sus ‘hermanas’, la ‘marquesa de Galapagar’ las ignoró, lo que aumentó la indignación de los manifestantes: “¡Te la suda, eh, Irene Montero, te la suda! ¡No te importan nada las trabajadoras de este país!”.

A lo que agregaron: “¡Fuera! ¡No tenéis vergüenza! ¿Dónde estás con las familias? ¿Desahuciándolas? ¿Qué habéis hecho por las mujeres? ¡Sinvergüenzas, vendeobreros, fuera de aquí. Fuera vendeobreros de nuestros barrios!”.

La ministra de Podemos no fue la única que salió escaldada en Valencia.

Las mujeres críticas con el feminismo de Podemos y Compromís también reprocharon a Mónica Oltra, vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, su gestión y su incapacidad por escuchar a los ciudadanos más necesitados.

“Me he quedado en la calle por su culpa, señora. Llevamos meses pidiendo una reunión. No se preocupa por la gente necesitada y su sistema no funciona. A mí me han atendido muy mal. Hemos puesto ya miles de quejas”.