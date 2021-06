Las turbulencias de Plus Ultra sacuden a Sánchez: 6,1 millones del polémico rescate irán a las manos de Maduro

El polémico rescate de la aerolínea chavista Plus Ultra sigue generando turbulencias en el Gobierno de Pedro Sánchez.

De los 53 millones de euros que el Gobierno PSOE-Podemos entregó a la compañía, el 12% irá a parar directamente en las manos del dictador Nicolás Maduro. Es decir, un total de 6,1 millones de euros.

Así lo desvela el diario Vozpópuli, que indica que la aerolínea chavista pagará dicha cifra para saldar su deuda con petrolera de Venezuela (PDVSA), una empresa estatal que es utilizada por la dictadura bolivariana como una ‘caja chica’ y que está vinculada a sus principales casos de corrupción.

El citado diario indica que la aerolínea chavista informó a Daiwa Corporate Advisory, asesor financiero de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), de su intención de hacer frente a su deuda este mismo año, en 2021.

Los millones podrán suponer un respiro para el régimen de Nicolás Maduro, que sigue afrontando las sanciones internacionales (principalmente de Estados Unidos) por sus ataques a la democracia, a la libertad de expresión, así como por las violaciones a los Derechos Humanos y corrupción.

No es la primera vez que Plus Ultra se ve vinculada con la petrolera controlada por el régimen chavista. Es importante recordar que el banco panameño que salvó a Plus Ultra de la disolución en 2017 con un préstamo participativo, Panacorp Casa de Valores, tenía inversiones en PDVSA y en la propia República Bolivariana de Venezuela.

A fecha de 2017, las últimas cuentas de la empresa panameña a las que ha tenido acceso Vozpópuli, Panacorp tenía bonos en Venezuela por valor de 9,3 millones de euros, de los que 7,1 millones son de la propia República Bolivariana y 2,2 millones de PDVSA.

EEUU contra Plus Ultra

La evidente distancia del Gobierno de Joe Biden con Pedro Sánchez no solo se percibe en los pasillos de la OTAN, sino en la forma de actuar con las empresas y políticos próximos a la dictadura de Nicolás Maduro.

Mientras el PSOE-Podemos presionaron para favorecer el rescate de Plus Ultra, el pasado 11 de junio se impidió el acceso a Estados Unidos de Rodolfo Reyes, uno de los dueños de la polémica aerolínea.

La acción de Estados Unidos es una clara demostración de que condena el rescate de la aerolínea chavista por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. A la que se suman otras grandes discrepancias como la fuga de Hugo ‘El pollo’ Carvajal o el respaldo de Podemos a figuras de la dictadura chavista y de las FARC.

Rodolfo Reyes llegó a Miami este jueves 10 de junio procedente de Panamá junto a su esposa, Aurora López. Sin embargo, el matrimonio fue retenido directamente en el aeropuerto de Miami.

Las autoridades migratorias de EEUU les negaron la entrada por problemas con su visado y, presumiblemente, fueron deportados horas después a Panamá. Habían llegado a la capital de Florida en el vuelo 987 de American Airlines que despegó de la capital panameña y que hizo escala en República Dominicana.

«El empresario fue interrogado por una fuerza de tarea conformada por miembros de varias agencias federales. Las autoridades de Estados Unidos decidieron cancelarle la visa tanto a él como a su esposa, Aurora López», afirma el portal panameño Hable.se sobre unos hechos que acaecieron este jueves.

Es importante recordar que Rodolfo Reyes y Camilo Ibrahim fueron citados en 2018 por la Asamblea Nacional de Venezuela por «presunta corrupción» dentro de programas de ayuda social, de la mano del testaferro de Nicolás Maduro Alex Saab, quien se encuentra en Cabo Verde a la espera de ser extraditado a Estados Unidos y cuyo abogado es (nada más y nada menos) el exjuez español Baltasar Garzón.

La presencia del exjuez español también inquieta a Estados Unidos, que conocen que se trata de la pareja sentimental de la actual Fiscal General del Estado en España y exministra de Justicia de Pedro Sánchez, Dolores Delgado.

El ‘efecto Delcygate’

El partido de Pablo Casado pidió al Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid que conserve las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad del aeropuerto de Barajas durante el ‘Delcygate‘ al considerar que puede haber algún tipo de conexión entre esta escala y el rescate a la aerolínea Plus Ultra, apuntando a un posible delito de contrabando.

Es importante recordar que Rodríguez estuvo en el aeropuerto madrileño la noche del 19 al 20 de enero de 2020 de camino a Qatar, a pesar de que las sanciones impuestas por la Unión Europea que le impiden pisar el espacio Schengen.

Esa madrugada, la representante de la dictadura se vio con el ministro Ábalos y dejó un conjunto de equipajes que, según confirmaron a Periodista Digital fuentes próximas al régimen chavista, tenían dinero en efectivo y lingotes de oro para políticos en España.

Desde Estados Unidos también observan con preocupación dicho encuentro del ministro de Transporte. Es importante destacar que desde la Casa Blanca han dejado claro, en más de una oportunidad, que no solo actúan contra el régimen chavista, sino también contra los que les ayudan a mantener la tiranía.