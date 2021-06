Abascal se burla de Sánchez: «Renuncio a mis 7 segundos, se los presto para su próxima cumbre bilateral»

¡Le están cayendo los zascas a pares!

Pedro Sánchez está siendo el protagonista indiscutible de la actualidad política.

Primero con su empeño en indultar a los golpistas catalanes, un tema que lleva varias semanas siendo el caballo de batalla del Gobierno socialcomunista pese a la fuerte oposición en el Congreso y en las calles.

Y ahora está teniendo que guarecerse de otro chaparrón forzado por él mismo, el de la invención de su reunión de ‘altos vuelos’ con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, el 14 de junio de 2021 en la sede de la OTAN.

De hecho, las intervenciones que Pedro Sánchez ha tenido este 16 de junio de 2021 en la sesión plenaria en el Congreso de los Diputados han ido en esa línea.

Aunque el tema central de las preguntas iba relacionado con Cataluña, al inquilino de La Moncloa le han acabado recordando su ridículo planetario intentando recabar unos pocos segundos de atención por parte de su homólogo de la Casa Blanca.

Santiago Abascal, de Grupo Parlamentario VOX, acusaba al jefe del Ejecutivo de haberse atornillado en la poltrona pagando un precio más que elevado:

Sobre la cuestión de los golpistas catalanes, Abascal era bien claro:

Ustedes han traicionado a los catalanes que padecieron el golpe de Estado en octubre de 2017 con un indulto no justificado, con un indulto no pedido por los condenados, que no han pedido perdón y que solo han mostrado el propósito de volver a delinquir. Este indulto le sitúa ya no en la ilegitimidad sino directamente en la ilegalidad.