Cristina Cifuentes sacude a Yolanda Díaz por sus tres másteres falsos que oculta Moncloa

Cristina Cifuentes está disfrutando como un niño en juguetería.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, acusada falsamente de ostentar un ‘máster fake’, criticó que desde Moncloa cambiaran a hurtadillas el currículum de Yolanda Díaz para intentar ocultar que la vicepresidenta y ministra de Trabajo había abultado su ficha académica.

La política de Podemos presumía de contar con tres másteres: uno Recursos Humanos, otro en Relaciones Laborales y otro más en Urbanismo. Sin embargo, ninguno de los tres es verdadero.

La nueva versión del currículum de Yolanda Díaz muestra que se tratan de simples cursos superiores y de posgrado en Relaciones Laborales; Derecho Urbanístico y Ordenación Territorial y Recursos Humanos y formación complementaria en Seguridad Social, contratación laboral, administración y poder político y sobre género.

En este sentido, sólo mantienen intacto que es Licenciada en Derecho, mientras que todo el resto de la información académica tuvo que ser matizada con la esperanza de que no fuera percibida por los usuarios.

Ahora, Cristina Cifuentes sacude a Yolanda Díaz con un tuit: “Me acosaron mediática y políticamente hasta el límite. Destruyeron mi carrera y mi vida. Pasé un calvario judicial de 3 largos años, hasta que la justicia me declaró inocente. Ahora ni la fiscalía, ni los medios de comunicación acusarán. La eterna doble vara de medir en España”.

Me acosaron mediática y políticamente hasta el límite. Destruyeron mi carrera y mi vida. Pasé un calvario judicial de 3 largos años, hasta que la justicia me declaró inocente. Ahora ni la fiscalía, ni los medios de comunicación acusarán. La eterna doble vara de medir en España.😘

No es la única en denunciar la “doble vara de medir” que existe en España.

Toni Cantó, por ejemplo, recuperó un tuit de Pedro Sánchez donde exigía la dimisión de Cristina Cifuentes por el ‘Caso Máster’.

“Renunciar al máster es una condición necesaria, pero no suficiente. Cifuentes tiene que dimitir. Ha mentido y se ha valido de su posición institucional para beneficiarse de un máster. Madrid merece un tiempo nuevo con Ángel Gabilondo al frente”, publicaba el líder del PSOE en abril de 2018.

Ahora, la palabras del socialista se le atragantan al ver cómo una de sus ministras no se inventó un máster, sino hasta tres. Por lo que Toni Cantó aprovechó para mandarle un ‘zasca’ y exigir la dimisión de Yolanda Díaz.

Borrar los másteres “es una condición necesaria, pero no suficiente”. Yolanda Díaz “tiene que dimitir”.

La actual vicepresidenta tercera del Gobierno también es ‘víctima’ de las palabras de su compañera de partido, Irene Montero.

La ahora ministra de Igualdad atacó a Cifuentes en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, irónicamente acompañada de la propia Yolanda Díaz.

“Si esto es cierto estaríamos hablando no solamente de un bochorno como el hecho de que un cargo público de tal importancia como la presidenta de la Comunidad de Madrid haya obtenido un título de máster sin acudir a clase, sin que le conozca ningún compañero falsificando notas, sino que estaríamos hablando de la comisión de delitos graves como la falsificación de documento público y otros delitos que podrían sumarse”, aseguró Montero en abril de 2018, con Díaz sonriendo a su lado, sin saber que esas imágenes se le devolverían como un boomerang años después.

La dirigente podemita aseguró también que Cifuentes estaba “mintiendo” y que tendría que dimitir en aquel momento “si tuviese un mínimo de dignidad”. Justamente, la falta de dignidad que estaría demostrando Yolanda Díaz, quien se ha escudado en un error de publicación en la página de Moncloa.

Desde el Ministerio de Trabajo echan balones fuera y acusan a Moncloa de cometer un error al publicar la información.

Fuentes de dicha cartera confirmaron a Vozpópuli que el cambio se ha producido para solventar un error en la web de Moncloa, puesto que se «detectó que era incorrecta la información y lo han modificado».

A través de las redes sociales, Carles Enric denunció el cambio a hurtadillas de Moncloa y afirmó:

Una información que fue comentada por dos reconocidas figuras de VOX, como son Macarena Olona y Hermann Tertsch. Este último aprovechó la información para lanzar un irónico mensaje contra el Gobierno del PSOE-Podemos.

“¿Pero bueno, la ministra Yoli Tirabuzones nació en 1971 en La Coruña, sí o no? Dicen que sí. Pues ya está. Lo demás tampoco hay que tomarlo muy en serio. Si no mientes con Pedro no entras en el gabinete. Lo importante es saber si hay algo de verdad. Si lo hay, es una gamberrada”.