EN 2015 SE HABÍA MOSTRADO MUY CRÍTICO CON MARIANO RAJOY POR RECURRIR A ESE MÉTODO PARA ELUDIR LAS PREGUNTAS DE LA PRENSA

La ‘tuitoteca’ sopapea a Sánchez por parapetarse ahora tras el plasma

Ketty Garat (esRadio): "Pedro Sanchez no tiene un plasma, ¡tiene 6! El motivo de que no responda preguntas lo sé, pero alguien podría explicarnos por qué no podemos seguir su declaración en las escalinatas"