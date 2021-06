El suicidio de McAfee desata otra crisis diplomática contra Sánchez: Rusia insinúa que el PSOE miente

El Gobierno de Pedro Sánchez está a las puertas de una nueva crisis diplomática.

Tras la invasión de inmigrantes ilegales enviados por Marruecos a Ceuta y la patética ‘cumbre’ de 29 segundos con Joe Biden, el presidente del Gobierno recibe duras críticas desde Rusia.

Desde el Kremlin insinúa que el Gobierno PSOE-Podemos miente en relación con la causa de muerte de John David McAfee, el creador de uno de los principales antivirus informáticos que estaba en una prisión de Barcelona a la espera de ser extraditado hacia Estados Unidos por un presunto delito fiscal.

El Gobierno de Vladimir Putin utilizó la ironía para poner en duda la versión oficial que indica que se trató de un suicidio y exigió esclarecer el “misterio”, “por una vez en menos de 50 años”.

Es importante recordar que McAfee fue hallado sin vida el miércoles 23 de junio en el interior de su celda en el Centro Penitenciario de Brians 2 de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona).

Para la Generalitat, en manos de los socios de Pedro Sánchez, “todo apunta a que podría tratarse de una muerte por suicidio”, pero Moscú se ha agarrado a un tuit publicado por el empresario el 15 de octubre de 2020 para cuestionar esta teoría.

En concreto, citan una publicación donde McAfee afirma que “estoy muy contento aquí. Tengo amigos”. Se trata de unas palabras que difundió poco después de su arresto en España. “Sabed que si muero ahorcado, como (Jeffrey) Epstein, no será mi culpa”, afirmó.

La principal portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, ha compartido este tuit en su cuenta de Telegram, donde ha recordado que McAfee fue hallado sin vida un día después de que la Audiencia Nacional diese luz verde a su extradición a Estados Unidos.

“Quiero que el misterio en torno a muertes de destacadas personalidades públicas occidentales se resuelva, por una vez, en menos de 50 años”, presionó Zajarova al Gobierno de Pedro Sánchez, después de recordar que las autoridades estadounidenses ya limitaron el sector de los antivirus con sanciones a la empresa rusa Kaspersky.

También se ha sumado a las teorías conspirativas el antiguo contratista de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) estadounidense Edward Snowden, asilado en Rusia.

Snowden es partidario de que los países europeos no extraditen a Estados Unidos a nadie acusado de “delitos no violentos”, ya que el sistema judicial es “tan injusto” y el penitenciario “tan cruel” que “prefieren morir” a sufrirlos.

“Julian Assange podría ser el siguiente”, ha afirmado, en alusión al fundador de Wikileaks, que también es reclamado en Estados Unidos, aunque en su caso por la filtración de miles de documentos oficiales.

Segundo choque con Rusia

La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, se burló públicamente en febrero de 2021 de las declaraciones de la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya.

Es importante recordar que la socialista destacó que “España es una de las 23 democracias plenas” cuando el jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, comparó al opositor Alexei Navalni con los presos independentistas catalanes.

Un ‘golpe bajo’ cuando se sabe que Rusia ocupa el puesto 124 de 167 países. No obstante, el Kremlin decidió contraatacar con las burlas de Maria Zajarova: «Ahora tengo un nuevo ídolo democrático. Esta vez es una mujer. La ministra de Exteriores de España Arancha González Laya», ha escrito Zajarova en su Facebook, según informa la agencia rusa Sputnik.

La portavoz de Lavrov se ha hecho eco de las palabras de la ministra española sobre que «en España no hay presos políticos, hay políticos presos» para a renglón seguido señalar que «las tecnologías avanzadas de la propaganda occidental son de las mejores».

El choteo al Gobierno de Pedro Sánchez llega justo después de la fallida visita del Alto Representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, a Rusia.

Un encuentro estéril que, mientras ocurría, el Kremlin expulsaban a los representantes políticos de Alemania, Suecia y Polonia, acusándolos de participar en protestas ilegales el mes pasado contra el encarcelamiento del crítico del Kremlin, Alexei Navalni.

Sánchez, desacreditado internacionalmente

La política exterior del Gobierno de Pedro Sánchez está siendo vergonzosa.

Las dudas del Gobierno de Rusia sobre la versión oficial de organismos españoles solo son una ‘raya más para el tigre’. Es importante recordar que, tras la aún sin resolver crisis internacional con Marruecos, el líder del PSOE tuvo una triste participación en la última cumbre de la OTAN, donde el momento más humillante fue cuando persiguió a Joe Biden durante 29 segundos para presumir de una ‘cumbre’ bilateral.

Ahora, la muerte de McAfee también podrá suponer un choque con la Casa Blanca.

Es importante recordar que, durante la legislatura de Sánchez, han ocurrido episodios que han generado un gran malestar en el Gobierno de Estados Unidos, como ha sido la fuga del narcogeneral del chavismo, Hugo ‘El Pollo’ Carvajal a tan solo días de su extradición a Estados Unidos y, presuntamente, con el apoyo del CNI donde estaba Pablo Iglesias.

No en vano, la Embajada de Estados Unidos en Madrid ha ofrecido una recompensa de 10 millones de dólares por cualquier información que ayude a la captura de ‘El Pollo’ Carvajal, pasando por encima de las autoridades españolas.

A los episodios incómodos para Estados Unidos se suma la polémica reunión entre José Luis Ábalos, ministro de Transportes, con la ‘número dos’ del régimen chavista en el Aeropuerto de Barajas en el bautizado ‘Delcygate’. Así como la ‘fuga’ de Pablo Iglesias en Bolivia para reunirse con el ministro de Asuntos Exteriores de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza.

Todo esto sumado al apoyo de sus socios de Podemos a la dictadura de Nicolás Maduro (apoyando al nuevo embajador y cónsul chavista en Madrid con un encuentro dentro del Congreso de los Diputados) y a las FARC, grupo terrorista que afecta a uno de sus aliados más importantes en América Latina, Colombia.

Finalmente, sin olvidar la influencia de José Luis Rodríguez Zapatero en América Latina, quien se ha convertido en uno de los principales defensores de las dictaduras de izquierda con el apoyo legal del exjuez español, Baltasar Garzón, quien (entre otros) defiende al testaferro de Nicolás Maduro detenido en Cabo Verde y a la espera de su extradición a Estados Unidos.

Otras humillaciones internacionales a Sánchez

No es la primera vez que el Gobierno de Pedro Sánchez protagoniza un ridículo mundial.

En diciembre de 2020, el PSOE y Podemos vivieron un estrepitoso fracaso para defender las ciudades de Ceuta y Melilla.

El Gobierno PSOE-Podemos convocó de urgencia a la embajadora de Marruecos en España, Karima Benyaich, para exigirle una explicación por las declaraciones del primer ministro marroquí, Saadeddine El Othmani, en las que ha defendido que Ceuta y Melilla «son marroquíes como el Sáhara».

Lejos de intimidarse, Marruecos dio un paso al frente y se burló de un débil Gobierno en la propia cara de Pedro Sánchez y del Ministerio de Asuntos Exteriores, en manos de Arancha González Laya.

En el encuentro con la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores Cristina Gallach, la embajadora Benyaich precisó que Marruecos mantiene su postura en relación a Ceuta y Melilla. Es decir, no reconoce la soberanía española sobre las dos ciudades y las considera «ocupadas».

En este sentido, respaldó el pronunciamiento de Saadeddine El Othmani, sobre que «llegará el día en que vamos a reabrir el asunto de Ceuta y Melilla, territorios marroquíes como el Sáhara».

El único paso atrás dado fue reconocer que no es el momento de abordar esta cuestión con el Gobierno español.

«Primero hay que arreglar definitivamente el conflicto del Sáhara, que es nuestra prioridad absoluta«, dijo, solo unos días después de que su Gobierno se haya anotado una victoria diplomática con el apoyo de Donald Trump, que ha firmado el reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental.

Durante la rueda de prensa junto a la opositora bielorrusa Sveltana Tikanovskaya, González Laya ha relatado que Exteriores convocó a la embajadora para «pedir aclaraciones», que es la «fórmula diplomática» que se usa para expresar una protesta.

Gallach le trasladó a la embajadora y que «espera de todos sus socios respeto a la soberanía e integridad territorial» de España, según informó Exteriores en un comunicado.

Sin embargo, Marruecos se quedó con la última palabra y la amenaza de hacerse con las ciudades autónomas.

Corregir a González Laya

En julio de 2020, Arancha González Laya comenzó su visita oficial a Turquía con el pie izquierdo.

La ministra de Asuntos Exteriores protagonizó un bochornoso momento en la rueda de prensa con su homólogo turco, Mevlut Cavusoglu.

La ministra de Pedro Sánchez llega a Turquía en un momento de creciente tensión entre Ankara y la Unión Europea, como quedó demostrado cuando el político turco desautoriza y corrige a la española frente a los medios de comunicación.

El vergonzoso hecho ocurrió cuando la ministra reconoció que era importante que la reconvertida Gran Mezquita de Santa Sofía siga siendo parte del patrimonio mundial de la humanidad.

Tras el reciente decreto firmado por el presidente turco Recep Tayyip Erdogan para que el templo pasara de museo a mezquita la semana pasada.

“Para España es importante que se mantenga el espíritu de este monumento que es una casa común para cristianos, católicos y musulmanes», dijo al tiempo que aseguró «nosotros creemos en el diálogo y dicho diálogo entre Turquía y la Unesco ayudará a preservar a Hagia Sophia”.

Mevlut Cavusoglu se mostró incómodo por las palabras de González Laya y no dudó en corregirla en frente de todos.

“Si no le he entendido mal, ella dijo que prefiere mantenerla (refiriéndose a Santa Sofía) como una casa común. Por supuesto, si ella se refiere a una casa común para preservar Santa Sofía como un lugar que es patrimonio cultural de la humanidad con todas sus características y que está abierto a todos. Esto está bien», y continuó «pero si ella se refiere a que Santa Sofía, que fue convertida en una gran mezquita, permanecerá como un lugar donde otras creencias también puedan rezar, no estamos de acuerdo con eso”.