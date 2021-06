Yolanda Díaz, ‘pillada’ en el Congreso: Se queda sin excusas para justificar sus tres másteres falsos

Yolanda Díaz sigue ‘contra las cuerdas’ por inventarse tres másteres en la página web de Moncloa.

La ministra de Trabajo no logró justificar ante el Congreso de los Diputados los motivos para ‘inflar’ su currículum y transformar milagrosamente en máster lo que apenas fueron cursos superiores y de postgrado.

La política de Podemos fue interrogada por el escándalo a través de una pregunta del diputado Pablo Cambronero, exrepresentante de Ciudadanos y ahora parlamentario del Grupo Mixto en la Cámara baja.

A través de una pregunta escrita, Cambronero cuestionó la veracidad de los másteres de la ministra en Recursos Humanos, Relaciones Laborales y Urbanismo y reclamó mayor información al respecto.

Sin embargo, Yolanda Díaz demostró que no tiene una explicación valida para justificar que, de la nada, su currículum contara con tres másteres ‘fake’, así como se mostró tanto en la página de Moncloa como en la del Congreso de los Diputados.

En un intento de escurrir el bulto, el gabinete de la ministra restó validez a la reseña curricular de la página oficial del Gobierno y se remitió a lo recogido en la web del Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Portal de Transparencia de la Administración General del Estado (AGE).

Un intento de ‘fuga’ que ya despertado las críticas por parte de los españoles, así como las burlas de la mano de la propia Cristina Cifuentes.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, acusada falsamente de ostentar un ‘máster fake’, criticó que desde Moncloa cambiaran a hurtadillas el currículum de Yolanda Díaz para intentar ocultar que la vicepresidenta y ministra de Trabajo había abultado su ficha académica.

La política de Podemos presumía de contar con tres másteres: uno Recursos Humanos, otro en Relaciones Laborales y otro más en Urbanismo. Sin embargo, ninguno de los tres es verdadero.

La nueva versión del currículum de Yolanda Díaz muestra que se tratan de simples cursos superiores y de posgrado en Relaciones Laborales; Derecho Urbanístico y Ordenación Territorial y Recursos Humanos y formación complementaria en Seguridad Social, contratación laboral, administración y poder político y sobre género.

En este sentido, sólo mantienen intacto que es Licenciada en Derecho, mientras que todo el resto de la información académica tuvo que ser matizada con la esperanza de que no fuera percibida por los usuarios.

Ahora, Cristina Cifuentes sacude a Yolanda Díaz con un tuit: “Me acosaron mediática y políticamente hasta el límite. Destruyeron mi carrera y mi vida. Pasé un calvario judicial de 3 largos años, hasta que la justicia me declaró inocente. Ahora ni la fiscalía, ni los medios de comunicación acusarán. La eterna doble vara de medir en España”.

Me acosaron mediática y políticamente hasta el límite. Destruyeron mi carrera y mi vida. Pasé un calvario judicial de 3 largos años, hasta que la justicia me declaró inocente. Ahora ni la fiscalía, ni los medios de comunicación acusarán. La eterna doble vara de medir en España.😘

Desde el Ministerio de Trabajo echan balones fuera y acusan a Moncloa de cometer un error al publicar la información.

Fuentes de dicha cartera confirmaron a Vozpópuli que el cambio se ha producido para solventar un error en la web de Moncloa, puesto que se «detectó que era incorrecta la información y lo han modificado».

A través de las redes sociales, Carles Enric denunció el cambio a hurtadillas de Moncloa y afirmó:

“El Gobierno acaba de cambiar el CV falso de la Ministra Yolanda Diaz de la web de la Moncloa, confirmando la falsificación existente en documento público hasta nuestra denuncia”.

Una información que fue comentada por dos reconocidas figuras de VOX, como son Macarena Olona y Hermann Tertsch. Este último aprovechó la información para lanzar un irónico mensaje contra el Gobierno del PSOE-Podemos.

“¿Pero bueno, la ministra Yoli Tirabuzones nació en 1971 en La Coruña, sí o no? Dicen que sí. Pues ya está. Lo demás tampoco hay que tomarlo muy en serio. Si no mientes con Pedro no entras en el gabinete. Lo importante es saber si hay algo de verdad. Si lo hay, es una gamberrada”.