Carmen Calvo se hace ‘la sueca’ en RNE para esquivar una incómoda pregunta sobre el referéndum en Cataluña

Carmen Calvo tuvo que hacerse ‘la sueca’ durante su entrevista en ‘Las mañanas de RNE’ para esquivar una incómoda pregunta del previsible referéndum de autodeterminación en Cataluña.

El periodista Íñigo Alfonso lanzó una pregunta clara a la vicepresidenta socialista: “¿El Gobierno no excluye ese referéndum en el marco del artículo 92 de la Constitución?”. Sin embargo, Calvo prefiero escapar por la tangente.

“Es que ahora no estamos en eso, no estamos en eso. Ahora mismo estamos para salir de una pandemia», afirmó en un intento de no ahondar en cómo prevén contentar a sus socios independentistas con una votación que, sin embargo, no viole lo establecido en las leyes y en la Constitución española.