La Policía hunde el ‘plan LGTBI’ de Podemos: Los disturbios por Samuel, liderados por los matones del ataque a VOX en Vallecas

La Policía Nacional hundió el ‘plan LGTBI’ promovido desde la extrema izquierda para usar la muerte de Samuel como una excusa para atacar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o al alcalde José Luis Martínez-Almeida.

La Brigada de Información del Cuerpo Nacional de Policía ha identificado a quienes, el pasado lunes 5 de julio, lideraron los disturbios y promovieron la violencia en la protesta por el asesinato del joven coruñés.

Como indica OkDiario, se trata de viejos conocidos de las autoridades: el grupo de radicales de izquierdas que se enfrentaron a los antidisturbios e intentaron agredir a los representantes de VOX durante su acto de apertura de campaña en Vallecas. Sin olvidar que también son los artífices del caos callejero tras la detención del rapero Pablo Hasél.

Es importante recordar que, en las agresiones a VOX, miembros de Podemos, incluidos guardaespaldas de Pablo Iglesias, participaron en aquellas agresiones y fueron detenidos por ello.

El partido de extrema izquierda también estuvo presente en los actos terroristas de las protestas para exigir la liberación del condenado rapero Hásel. El propio portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, aplaudió la labor de los violentos en un polémico tuit:

“Todo mi apoyo a los jóvenes antifascistas que están pidiendo justicia y libertad de expresión en las calles. Ayer en Barcelona, hoy en la Puerta del Sol. La violenta mutilación del ojo de una manifestante debe ser investigada y se deben depurar responsabilidades con contundencia”.

Los violentos de siempre

La investigación de la Policía demostró que la violencia en las protestas a raíz del cobarde asesinato de Samuel fue promovida por colectivos como la Coordinadora Antifascista de Madrid, la Asamblea Antifascista de San Blas, Izquierda Castellana, Yesca Madrid, ‘Comité 1-20’ o las Juventudes del Partido Comunista de España.

Un conjunto de plataformas muy cercanas e ideológicamente afines con Unidas Podemos y Más Madrid, así como con el Partido Comunista Español.

De hecho, la Coordinadora Antifascista de Madrid fue el grupo que organizó una “desinfección” de la plaza de la Constitución de Vallecas al día siguiente del acto de VOX.

Es importante recordar que durante la manifestación convocada en Madrid (muy lejos de donde ocurrió el crimen) se lanzaron amenazas la presidenta de la Comunidad: «Ayuso, fascista, estás en nuestra lista».

Desde la Brigada de Información se revisaron las principales convocatorias a participar en la manifestación de los grupos denominados antifascistas. Se comprobó que había llamamientos “preocupantes” procedentes de estas plataformas. Viejos conocidos de la policía cuyo objetivo, dicen, es reventar todas las marchas y reorientarlas hacia la violencia contra la policía utilizando cualquier excusa.

Esta tarde a las 20:00 nos concentramos en repulsa del asesinato de Samuel. ¡Contra la homofobia, contra los nazis, ni un paso atrás! 📆 Hoy

📍Puerta del Sol

⏰ 20:00 ¡Ninguna agresión sin respuesta! pic.twitter.com/t0akUaHUoW — Coordinadora Antifascista Madrid (@AntifaMadrid) July 5, 2021

Marlaska “lo sabía”

A través de las redes sociales, la periodista Cristina Seguí desveló que “sabemos que los asesinos de Samuel llevaban días identificados y que son sudamericanos, con antecedentes”. Sin embargo, indica que se trata de una información que han ocultado con fines políticos desde el Ministerio del Interior.

“Sabiéndolo Marlaska, ha dejado cocer el asunto para sacar a sus brigadistas a la calle. Él llamó asesinos de mujeres a dos hombres inocentes en 2020. Mercantilistas de guadaña”, sentenció Seguí en un contundente ‘tuit’.

Sabemos que los asesinos de Samuel llevaban días identificados y que son sudamericanos, con antecedentes. Sabiéndolo Marlaska, ha dejado cocer el asunto para sacar a sus brigadistas a la calle.Él llamó asesinos de mujeres a dos hombres inocentes en 2020. Mercantilistas de guadaña — Cristina Seguí (@CristinaSegui_) July 6, 2021

La descripción de los sospechosos coincide con la dada por el periodista Pablo Barrón, que fue la primera persona en auxiliar a Samuel tras haber recibido una paliza que le provocó la muerte.

A pesar de no haber visto el altercado, Barrón aseguró a Okdiario que a su llegada se cruzó con “doce latinos o mulatos”.

“Lo encontramos ya tumbado, no vimos nada de lo sucedido anteriormente. Intentamos reanimar al chaval hasta que llega lógicamente la primera ambulancia”, relató el periodista en su entrevista.

Los datos apuntan a que Fernando Grande-Marlaska estaría apoyando el uso político de la muerte de Samuel para que desde el PSOE y Podemos se ataque a figuras del PP en Madrid como Isabel Díaz Ayuso o José Luis Martínez-Almeida.

Ataques al PP y VOX

Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos, fue una de las primeras figuras de la extrema izquierda en intentar sacar rédito político del vergonzoso crimen para culpar al alcalde de Madrid.

Sin venir a cuento de nada, en un tuit publicado este 4 de julio de 2021, el cofundador de Podemos acusa a VOX y al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, poco menos que de homófobos vinculándolos al lamentable asesinato del joven Samuel en La Coruña.

Sin embargo, Almeida no dudó en defenderse de las acusaciones a través de las redes sociales: “Solo una mala persona puede banalizar un asesinato de odio. No todo vale”. Sin embargo, no fueron sus únicas palabras contra Monedero.

El alcalde de Madrid también respondió a través de un micrófono de laSexta ya este 5 de julio: “Su catadura moral le califica. En el estercolero del odio es donde mejor se mueve”.

Solo una mala persona puede banalizar un asesinato de odio.

No todo vale. https://t.co/aWgQhHQymb — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) July 4, 2021

Sin embargo, las palabras de Monedero eran tan solo la punta del iceberg.

La socialista Martu Garrote, a pesar de que ya no milita en el PSOE, no ha dejado pasar la oportunidad para intentar atacar a VOX y vincularle con el crimen.

“Toda la vida criando un hijo, velando su sueño y, cuando estás contenta porque es auxiliar de enfermería, porque es buena persona, porque ya pasó lo peor, vienen una manada de hienas y te lo matan porque no vive y ama según el canon. Eso es VOX, eso es la ultra derecha”, afirmó en las redes sociales.

A pesar de que la Policía aún no han confirmado que se trate de un crimen homófobo e incluso el padre de la víctima haya dicho que se trató de una “maldita confusión”, Martu Garrote no ha dudado en convertirse en juez y en verdugo del partido de Santiago Abascal.

“La ultra derecha los considera enfermos, los quiere fuera de la sociedad y trae estos monstruos, la ultra derecha está tras esto aquí, en Rusia, en Turquía…”, indicó la socialista en un tuit tras recibir una ola de críticas por su uso político de la muerte de Samuel.

Sin embargo, desde VOX ya le advierten que podrán tomar medidas legales en contra de ambos por sus publicaciones.

A la estrategia de la extrema izquierda también se sumó Íñigo Errejón. Aunque está en la mira de la justicia por presuntamente haber dado una patada a un paciente oncológico, el líder de Más País se atrevió a acusar al partido de Santiago Abascal de promover la violencia.

El ex de Podemos afirmó:

«El Orgullo es más necesario que nunca. Ha habido fuerzas políticas y comentaristas que se han enredado en un intento permanente de menospreciar las reivindicaciones LGTBI. Resulta que eso pasa en una semana que matan a un chico al grito de «maricón». Hay un repunte de las agresiones y esto no llueve solo, esto se siembra. Un político de VOX dijo que hemos pasado de pegar palizas a los homosexuales a que ahora los homosexuales impongan su ley. Y es que el odio se siembra».

Pero VOX no dudó en contestarle. Y con datos, además: «En esta ocasión Errejón no miente: hay políticos que incitan al odio contra los homosexuales. Concretamente políticos de izquierdas que se empeñan en llenar Europa de islamistas».

En esta ocasión Errejón no miente: hay políticos que incitan al odio contra los homosexuales. Concretamente políticos de izquierdas que se empeñan en llenar Europa de islamistas. https://t.co/Lik4BjSQhg — VOX 🇪🇸 (@vox_es) July 5, 2021

Finalmente, desde el PSOE-Podemos completaron su uso político de la muerte de Samuel al convocar y participar en las manifestaciones celebradas en Madrid (muy lejos de donde ocurrió el cobarde crimen) para atacar y amenazar a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso.

«Ayuso, fascista, estás en nuestra lista» fue uno de los gritos que pronunciaron un grupo de manifestantes una vez concluida la concentración.

Los gritos contra Ayuso se escucharon en la calle Alberto Aguilera de Madrid pero tanto la portavoz de Podemos en la Cámara Regional, Carolina Alonso, como la de Más Madrid, Mónica García, han rechazado de lleno condenar estas amenazas explícitas a la presidenta madrileña tras la Junta de Portavoces celebrada en la Cámara de Vallecas.