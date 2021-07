Ione Belarra premia el ataque de El Jueves a VOX suscribiéndose a la revista satírica

Nada de guardar las formas.

Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, decidió el 7 de julio de 2021 dar prioridad, no a los asuntos que, a buen seguro, obstruyen el día a día de su departamento, sino a los intereses sectarios y particulares.

A la sustituta de Pablo Iglesias en el Gobierno socialcomunista no se le ocurrió mejor idea que presumir de haberse suscrito a El Jueves.

El hecho no es baladí y deja bien a las claras cuál es la línea de pensamiento de los miembros que componen el Ejecutivo monclovita, muy en especial la vertiente conformada por los ministros de Unidas Podemos.

Y es que no hay que olvidar que la publicación satírica se convirtió el 6 de julio de 2021 en tendencia por llevar unos cromos sobre diferentes líderes de VOX y en los que había toda una cataratas de vómitos contra los mismos.

En especial llamó la atención la inquina y el ensañamiento contra José Antonio Ortega Lara, víctima del secuestro más largo perpetrado por la banda terrorista ETA.

Pero eso a Belarra le pareció una minucia y optó por subir este mensaje a sus redes sociales:

El festival de palos que le cayó a la ministra de Derechos Sociales fue automático.

Y no es que negasen a la podemita su derecho a suscribirse a lo que a ella le venga en gana, pero sí que le afearon que use su cargo de miembro del Gobierno de España para mostrar sus inclinaciones favorables hacia un medio que arremete de manera tan zafia e irrespetuosa contra un adversario político, en este caso la formación de Santiago Abascal:

Ya, y el jueves pegamos a un policía, y el viernes asaltamos una iglesia (mezquitas no, que esos matan)… Un plan perfecto para unos okupas, pero ahora VE es ministra. Siempre puede dimitir y volver a lo suyo pero, mientras no lo haga, debería respetar a TODOS los ciudadanos.

Esta señora es ministra y utiliza su cuenta pública para hacer esto. Yo me bajo de España.

Luego El Jueves es una revista gubernamental? Si una menistra me dice A yo, por naturaleza, hago B. No obstante, no gracias, soy más de Charlie hebdo

— Garnacha tintorera (@laherrem) July 7, 2021