Lastra sustituye a Ábalos en el PSOE y llueven las burlas: «¡El mejor currículum socialista!»

El PSOE está en manos de Adriana Lastra.

La vicesecretaria general del PSOE, como ‘número dos’ del partido, asumió por completo el control en Ferraz y la tarea de pilotar el camino hacia el 40º Congreso Federal de octubre.

Se trata de una misión que recibe tras la salida del hasta ahora secretario de Organización José Luis Ábalos, quien fue ‘expulsado’ simultáneamente a ser destituido como ministro de Transportes.

La socialista no estará sola en su nueva faceta, ya que también contará con el respaldo del secretario de Coordinación Territorial y relaciones partido gobierno, Santos Cerdán, quien hasta ahora ejercía también de ‘número dos’ de Ábalos en Organización.

Las tensiones están en su máximo nivel dentro del PSOE. Es importante destacar que ni Lastra ni Cerdán acudieron a la despedida de Ábalos durante el traspaso de carteras que ha tenido lugar en el Ministerio de Transportes. Sin embargo, ambos sí participaron en la toma de posesión del nuevo ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en sustitución de Carmen Calvo.

Las redes sociales no han desaprovechado la oportunidad para burlarse de que el ‘timón’ del PSOE ahora esté en las manos de Adriana Lastra, “el mejor currículum socialista” indican con ironía ante el nivel académico de la socialista.

Lastra asume las riendas del Partido, el mejor currículum, qué lastre!!! — Loli Soto (@CNMDJJ4) July 12, 2021

Lastra asume las riendas del PSOE.

Qué gran noticia para los queremos perderlo de vista y estamos hasta el moño de todos ellos.

Van a durar lo que un caramelo a la puerta de un colegio. https://t.co/iBYLOenb7A — Pilar Diz (@pilar_diz) July 12, 2021

Después de lo de Iceta toca dejar el PSOE en manos de Lastra!! Bravo Sánchez!! Ese es el nivel!! 😂😂😂#SoloQuedaVox pic.twitter.com/NylPJJrNGK — LiSi Hell🔥🇪🇦🔥💚💃 (@smilelissi) July 12, 2021

La verdad que es una pena que no hayan cesado de todo la señora Lastra,le hubiese venido fenomenal tener tiempo para poder acabar el bachillerato,así su Curriculum ya no entraría en el envoltorio de un sugus 😁 — Marta (@marubimo) July 12, 2021

Lastra representa a PSOE, no me parece sorprendente su ascenso. — Aizen Sōsuke (砕けろ, 鏡花水月) (@Aizen_Reinhard) July 12, 2021

El fantasma de Lastra

La socialista también se llevó un duro varapalo cuando, en abril de 2021, intentó sacar rédito político a las presuntas cartas con amenazas recibidas por algunos ministros del Gobierno PSOE-Podemos.

La vicepresidenta general del PSOE tildó, en un mitin desde Getafe, de “fascistas” la candidata del PP, y presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y a los miembros de VOX, a quienes pareció culpar de las supuestas amenazas sin mencionarlas.

Su desesperada fórmula para captar votos terminó convirtiéndola en el hazmerreír de las redes sociales.

Los usuarios de Twitter recuerdan que la socialista, que recibe un sueldo anual de 110.701,08 euros, cursó estudios de Antropología Social, pero no llegó a terminar la carrera porque se volcó de pleno en la política.

En este sentido, ‘denunciaron’ que a Lastra le estén enviando paquetes amenazantes con libros, diccionarios, inscripciones a la ESO o a cursos universitarios, así como cualquier otro material educativo.

Un paquete con un objeto amenazante llega a nombre de Adriana Lastra.

No vamos a permitirlo!!!

No vamos a dejar que la cultura se apodere de España!!! pic.twitter.com/MbZOIgrsPC — Juan de Laciana (@JuanLaciana) April 26, 2021

Lastra viene siendo perseguida por el ‘fantasma’ de su falta de cualificación académica. Un aspecto que también le saltó a la cara cuando se criticó la formación británica que recibirá la Princesa Leonor.

Sin embargo, no es la única socialista con esta ‘mancha’ en su expediente profesional.

Es importante recordar que Patxi López (que empezó a estudiar Ingeniería Industria en la Universidad del País Vasco pero no llegó a terminar la carrera abandonándola a los 28 años); el actual ministro Miquel Iceta (que abandonó la carrera de Ciencias Químicas); Elena Valenciano (que infló su currículum a pesar de no haber terminado los grados de Derecho y Ciencias Políticas); y Pepe Blanco (que no acabó el grado en Derecho), entre otros tantos socialistas que apenas tienen el bachillerato.