Escándalo: Sánchez adjudicó un contrato de 100.000 euros a la empresa de su nuevo Secretario de Comunicación

El Gobierno de Pedro Sánchez adjudicó en 2019 un contrato de un montante de 100.000 euros a la empresa de Francesc Vallés, que relevó a Miguel Ángel Oliver al frente de la Secretaría de Estado de Comunicación.

Vallés es un exdiputado del PSC que ya formó parte del equipo de Pedro Sánchez en el Congreso durante su primera etapa como líder del PSOE.

Tal y como recuerda Francisco Mercado en El Cierre Digital, Vallés trabajaba en aquel año en Hill and Knowlton como asesor, la empresa que se llevó ese contrato otorgado a dedo por el Ejecutivo.

Lo ‘sorprendente’ es que ganó un concurso público pese a no ser la oferta más barata entre los competidores finales.

La firma de Vallés pujó y obtuvo en noviembre de 2019 un lote de ‘Servicio de Apoyo a la Comunicación del Segundo Dividendo Digital’, con una escasa puntuación.

Sánchez también sacrifica a Miguel Ángel Oliver, el ‘comisario censor’ de los periodistas durante el confinamiento

Francesc Vallés ha sustituido a Miguel Ángel Oliver como jefe de Comunicación del Ejecutivo.

El secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, también abandonó el Gobierno tras la honda remodelación impulsada por Pedro Sánchez y dada a conocer el pasado sábado 10 de julio de 2021.

La Secretaría de Estado está integrada en el Comité de Dirección de la Presidencia del Gobierno, dirigido hasta este lunes 12 de julio de 2021 por el jefe de Gabinete y primer secretario de Estado, Iván Redondo. Este Comité de Dirección coordina toda la actividad del Gabinete, incluida la comunicación.

Oliver se ganó el calificativo de ‘MAO’ durante el confinamiento decretado tras el inicio de la pandemia en los primeros meses de 2020.

Eran los tiempos del primer ‘estado de alarma’ donde los periodistas tenían que cubrir las comparecencias del Pedro Sánchez y sus ministrso de manera telemática.

Sin embargo, toda cuestión debía pasar por el filtro previo de Oliver y sus compañeros en la Secretaría de Estado, lo que provocó la airada reacción de la prensa.

Estos solicitaron algo tan sencillo como más turnos de preguntas y, especialmente, la posibilidad de repreguntar, que el presidente Sánchez o cualquiera de sus ministros no tengan el chollo con el que contaban, conocer de antemano la cuestión o poder cortar la rueda de prensa a conveniencia.

La prensa exigió a Oliver que lo que no era de recibo es que el Gobierno tuviera la oportunidad de conocer con muchos minutos y hasta horas de antelación las preguntas a formular: «Creo que no somos nosotros los que debemos plantear propuestas sino la propia SEC la que debe articular una solución. Una solución que permita hacer preguntas libremente y sin filtros, como se hacía en las ruedas de prensa de forma presencial. Que el Gobierno no sepa nuestras preguntas de antemano y que podamos formularlas sin que nadie las haga por nosotros. En el manifiesto que muchos de nosotros hemos firmado eso es lo que pedimos.»